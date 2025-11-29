El gobierno y la UNER consolidan la formación y planificación deportiva en un Congreso provincial

Con amplia participación de profesionales, docentes, dirigentes, entrenadores y estudiantes, se desarrolló el Congreso Provincial para el Desarrollo Deportivo, en Paraná.
Con gran convocatoria y participación de actores del sistema deportivo entrerriano, se concretó en Paraná el Congreso Provincial para el Desarrollo Deportivo, una jornada intensiva de formación y articulación institucional. La propuesta fue organizada por el Gobierno de Entre Ríos, a través de la Secretaría General de la Gobernación, a cargo de Mauricio Colello, y la Secretaría de Deportes, junto a la UNER y el Instituto para el Desarrollo del Deporte.
La apertura estuvo encabezada por el secretario de Deportes, Sebastián Uranga; el secretario de Extensión y Bienestar Universitario de la UNER, Pablo Galarza; el director de Deporte Federado, Capacitación y Evaluación, Martín Amden; la directora de Deporte Adaptado, Roxana Villagra; y la directora de Educación Física del Consejo General de Educación, Belén Nesa, entre otras autoridades. Los presentes destacaron el valor del encuentro como inicio de una agenda sostenida de formación, planificación y cooperación entre el Estado provincial, el ámbito académico y las instituciones deportivas.
En su mensaje, Uranga resaltó que "esta propuesta es el puntapié inicial de una línea de trabajo sostenida, construida sobre dos ejes fundamentales: la masificación de la actividad deportiva y la mejora continua, como base del desarrollo institucional y comunitario". A su vez, destacó la importancia de articular con Educación para otorgar puntaje docente y fortalecer los procesos formativos.
Por su parte, Galarza expresó que "este Congreso refleja un camino iniciado desde la universidad a través de proyectos de extensión, que hoy se consolida como una política académica vinculada al desarrollo deportivo, la formación de recursos humanos y el fortalecimiento institucional". Valoró además que la Facultad de Ciencias Económicas impulsara abordajes integrales vinculados a la gestión, la salud, la planificación y la comunicación en el deporte.
Durante la jornada se ofrecieron conferencias, paneles y talleres a cargo de especialistas nacionales como Cristian Romanatti, Javier Álvarez, Néstor Lódolo y Sergio Alfonsini, quienes abordaron temas vinculados a iniciación deportiva, planificación estratégica, salud, inclusión y gestión institucional, integrando conocimientos científicos con experiencias territoriales.
La actividad reunió a docentes, dirigentes, entrenadores, estudiantes, profesionales de la salud y deportistas, con acceso presencial y virtual. Además, se ofreció puntaje docente en trámite a quienes realizaron el Congreso de forma presencial, reafirmando el compromiso del Estado provincial con la formación continua y la construcción de políticas deportivas de alcance territorial.
En todas las instancias del Congreso se generaron espacios de debate y participación, permitiendo el intercambio de experiencias entre disertantes y asistentes, la identificación de problemáticas comunes y el diseño de propuestas aplicables a clubes, escuelas deportivas y organizaciones comunitarias.