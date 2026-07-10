El Ente Mixto avanzó con la Microrregión Río Nativo en una agenda de desarrollo turístico

La mesa de trabajo reunió a autoridades provinciales y referentes de la microrregión para definir líneas de gestión, fortalecer la institucionalidad regional y entregar 30 homologaciones de alojamientos turísticos.
En el marco de la política provincial de fortalecimiento de las diez microrregiones turísticas, el Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (Emturer) recibió a representantes de la Microrregión Río Nativo para avanzar en una agenda de trabajo orientada al desarrollo de sus destinos, la articulación territorial y la consolidación de su organización institucional.
El encuentro fue encabezado por el presidente del Emturer, Jorge Satto, junto al secretario ejecutivo, Sebastián Bel. Participaron la coordinadora de la Microrregión Río Nativo y directora de Turismo de Santa Elena, Carina Spahn; la directora de Turismo de La Paz, María Luz Bernardo; y el secretario de Turismo, Cultura y Deportes de Villa Urquiza, Silvio Alarcón.
Durante la reunión se analizaron los principales ejes de desarrollo de una microrregión que reúne a más de 25 localidades del noroeste entrerriano y viene consolidando una propuesta basada en la pesca deportiva, los complejos termales, la gastronomía, los carnavales y las fiestas populares, a partir de una estrategia de promoción y gestión compartida entre sus municipios.
"Las microrregiones son un eje central de la política turística de Entre Ríos porque integran el territorio y fortalecen el trabajo asociativo entre los destinos. Río Nativo es un claro ejemplo de ese camino: ha crecido por el compromiso de sus actores y hoy avanza hacia una institucionalización que desde el Ente Mixto acompañamos y promovemos", afirmó Satto.
El trabajo sostenido con las diez microrregiones forma parte de una estrategia impulsada por el gobierno de Entre Ríos para consolidar el desarrollo turístico desde una mirada regional, promoviendo la articulación entre municipios, el fortalecimiento de los productos de cada territorio y una promoción provincial con identidad y equilibrio territorial.
Como parte de la jornada, las autoridades hicieron entrega de 30 homologaciones correspondientes a alojamientos turísticos que completaron el proceso de fiscalización e incorporación al Registro Provincial. La regularización de la oferta constituye una herramienta clave para mejorar los estándares de calidad, brindar mayor seguridad a los visitantes y seguir fortaleciendo un sistema turístico competitivo en toda la provincia.