 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Haciendo Comunidad El acceso es libre y gratuito

El Cineclub Noble presentará un ciclo dedicado a Frankenstein

El Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (Iaaer) proyectará cine en el patio de la Biblioteca Provincial (Alameda de la Federación 278, Paraná). Serán cuatro películas clásicas alrededor Frankenstein, el personaje del libro de Mary Shelley.

18 de Enero de 2026
El Cineclub Noble presentará un ciclo dedicado a Frankenstein
El Cineclub Noble presentará un ciclo dedicado a Frankenstein

El Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (Iaaer) proyectará cine en el patio de la Biblioteca Provincial (Alameda de la Federación 278, Paraná). Serán cuatro películas clásicas alrededor Frankenstein, el personaje del libro de Mary Shelley.

El ciclo se llama Verano Frankenstiano y se desarrollará durante enero y febrero. Se abre así la temporada 2026 del Cineclub Noble del Iaaer en una actividad conjunta con la Biblioteca Provincial, ambos organismos que dependen de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.

 

La relación entre literatura y cinematografía es una constante en la creación artística del mundo contemporáneo. Y la novela gótica de Mary Shelley (1797 - 1851) Frankenstein o el moderno Prometeo ha mostrado su pregnancia en el imaginario incluso hasta el presente; una muestra de ello es la versión que ofreció el director cinematográfico Guillermo del Toro recientemente para la plataforma Netflix.

 

La primera función será el próximo viernes 23, a las 20.30, con La novia de Frankenstein, del director James Whale y protagonizada por Boris Karloff; (Estados Unidos, 1935). Su trama cuenta sobre el Dr. Frankenstein que es chantajeado para crear una compañera para su monstruo. Aunque cobra vida, ella rechaza a la criatura al despertar, gritando de horror.

 

Desde la Biblioteca Provincial explicaron que el profesor Ricardo Martín Ramírez (FHAyCS-Uader) realizará una introducción orientada a poner en relación imágenes, relatos y preguntas. La intención es sostener una experiencia colectiva de lectura y conversación, en la que el cine y la literatura se reconozcan como territorios en permanente reescritura.

 

Las próximas de la cartelera

 

El viernes 30 de enero a las 20.30 se proyectará La maldición de Frankenstein. Dirigida por Terrence Fisher (Reino Unido, 1957), con la actuación de Peter Cushing como el Barón Víctor Frankenstein y Christopher Lee como la criatura.

 

Viernes 13 de febrero a las 20.30: El jovencito Frankenstein, dirigida por Mel Brooks (Estados Unidos, 1974) y protagonizada por Gene Wilder.

 

Viernes 20 de febrero, a las 20.30: se proyectará Frankenstein de Mary Shelley (Estados Unidos, 1994), dirigida por Kenneth Branagh quien también protagoniza la cinta junto a Robert De Niro como el monstruo. Es conocida por intentar ser la adaptación más fiel al texto original, manteniendo el marco narrativo de la expedición al Ártico.

 

La actividad es parte de CUAC! Cultura Activa Verano, una agenda que la Secretaría de Cultura de Entre Ríos desarrolla durante esta temporada en distintos puntos de la provincia.

Temas:

Entre Ríos biblioteca provincial
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso