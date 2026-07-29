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El CGE publicó la actualización del listado provisorio de suplencias de ascenso

A través del Jurado de Concursos de Nivel Inicial, Primario y sus modalidades, informó el cronograma de exposición y reclamos correspondiente a la actualización del Listado Provisorio de Suplencias de Ascenso de los Concursos Ordinarios.

29 de Julio de 2026
CGE publicó la actualización del listado provisorio de suplencias de ascenso.
CGE publicó la actualización del listado provisorio de suplencias de ascenso. Foto: (Archivo).

A través del Jurado de Concursos de Nivel Inicial, Primario y sus modalidades, informó el cronograma de exposición y reclamos correspondiente a la actualización del Listado Provisorio de Suplencias de Ascenso de los Concursos Ordinarios.

El Consejo General de Educación (CGE), a través del Jurado de Concursos de Nivel Inicial, Primario y sus modalidades, informó el cronograma de exposición y reclamos correspondiente a la actualización del Listado Provisorio de Suplencias de Ascenso de los Concursos Ordinarios N°188 y N°192 a través de la circular 8/26 JC.

 

El listado estará disponible desde este miércoles 29 y por el plazo de 10 días corridos, período durante el cual los docentes podrán presentar reclamos, de ser necesario, conforme a lo establecido en los artículos 92 y 93 del Acuerdo Paritario. La consulta podrá realizarse a través del Sistema de Administración de la Gestión Educativa (SAGE) del CGE.

 

La actualización corresponde al Concurso N° 188, convocado por Resolución N° 4425/18 CGE y sus ampliatorias N° 4718/18 CGE, N° 1957/22 CGE, N° 2199/22 CGE y N° 3000/24 CGE, y contempla los cargos de ascenso de Nivel Inicial, Nivel Primario, Educación de Jóvenes y Adultos y Educación Especial.

 

Desde el Jurado de Concursos indicaron que el ordenamiento del Listado de Suplencias de Ascenso se establecerá conforme a la Resolución N° 3000/24 CGE. Antes de efectuar un reclamo, los docentes deberán verificar que cumplen con todos los requisitos correspondientes al cargo de ascenso al que aspiran.

 

Los reclamos deberán realizarse mediante SAGE y serán de carácter único, pudiendo referirse a inclusión en el listado, requisitos, omisiones y/o puntaje final, siempre que existan diferencias respecto de los listados N° 188 y/o N° 192.

En los casos en que el docente no pueda efectuar el reclamo por SAGE, podrá realizarlo excepcionalmente por vía jerárquica dentro de los plazos establecidos. Asimismo, se informó que la evaluación para esta actualización se toma de los listados N° 188 y N° 192, según corresponda, por lo que no se recibirán reclamos vinculados a conceptos, servicios, acciones de formación docente, jerarquía y zona.

 

El Jurado de Concursos señaló que las situaciones no previstas serán analizadas y resueltas por el organismo correspondiente. Para acceder al Listado Provisorio hay que ingresar a la página de SAGE, loguearse y hacer click en el apartado listado complementario.

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