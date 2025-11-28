El Carpincho entrerriano llevó la propuesta turística al microcentro porteño.

El Carpincho entrerriano llevó la oferta turística CABA. La mascota oficial de la campaña Verano 2026 en Entre Ríos recorrió este viernes las calles de la ciudad de Buenos Aires con promotores de las microrregiones turísticas de la provincia.

En el marco del lanzamiento de la temporada Verano 2026 que se realizó en la Casa de Entre Ríos en Buenos Aires, la Secretaría General de la Gobernación -a cargo de Mauricio Colello-, y a través de la Secretaría de Turismo, organizó una activación en la vía pública protagonizada por El Carpincho, la mascota oficial de la provincia.

A bordo de un colectivo de la firma Flecha Bus, identificado con la gráfica de la nueva campaña "Carpincheá tu verano en Entre Ríos", El Carpincho, promotores de los distintos destinos y de parques nacionales desplegaron la propuesta turística entrerriana en las calles porteñas.

El itinerario partió de Suipacha y Córdoba en dirección a la avenida 9 de Julio e incluyó intervención en el Obelisco y parada promocional en las tradicionales calles Corrientes y Florida. El Paseo del Bajo, Puerto Madero, y las avenidas Pellegrini, Santa Fe y Alem fueron otros puntos destacados del trayecto.

A lo largo del recorrido, El Carpincho interactuó con los transeúntes, generó escenas, posó para las fotos y cautivó la atención para que los promotores de las microrregiones turísticas entregaran merchandising y brindaran a los interesados información sobre atractivos, actividades y espectáculos programados para el verano en Entre Ríos.