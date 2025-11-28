 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Haciendo Comunidad Verano 2026

El Carpincho entrerriano llevó la propuesta turística al microcentro porteño

En el marco del lanzamiento de la temporada, la mascota oficial de la campaña Verano 2026 en Entre Ríos recorrió este viernes las calles de la ciudad de Buenos Aires con promotores de las microrregiones turísticas de la provincia.

28 de Noviembre de 2025
El Carpincho entrerriano llevó la propuesta turística al microcentro porteño.
El Carpincho entrerriano llevó la propuesta turística al microcentro porteño. Foto: (GPER).

En el marco del lanzamiento de la temporada, la mascota oficial de la campaña Verano 2026 en Entre Ríos recorrió este viernes las calles de la ciudad de Buenos Aires con promotores de las microrregiones turísticas de la provincia.

El Carpincho entrerriano llevó la oferta turística CABA. La mascota oficial de la campaña Verano 2026 en Entre Ríos recorrió este viernes las calles de la ciudad de Buenos Aires con promotores de las microrregiones turísticas de la provincia.

En el marco del lanzamiento de la temporada Verano 2026 que se realizó en la Casa de Entre Ríos en Buenos Aires, la Secretaría General de la Gobernación -a cargo de Mauricio Colello-, y a través de la Secretaría de Turismo, organizó una activación en la vía pública protagonizada por El Carpincho, la mascota oficial de la provincia.

 

A bordo de un colectivo de la firma Flecha Bus, identificado con la gráfica de la nueva campaña "Carpincheá tu verano en Entre Ríos", El Carpincho, promotores de los distintos destinos y de parques nacionales desplegaron la propuesta turística entrerriana en las calles porteñas.

 

El itinerario partió de Suipacha y Córdoba en dirección a la avenida 9 de Julio e incluyó intervención en el Obelisco y parada promocional en las tradicionales calles Corrientes y Florida. El Paseo del Bajo, Puerto Madero, y las avenidas Pellegrini, Santa Fe y Alem fueron otros puntos destacados del trayecto.

 

A lo largo del recorrido, El Carpincho interactuó con los transeúntes, generó escenas, posó para las fotos y cautivó la atención para que los promotores de las microrregiones turísticas entregaran merchandising y brindaran a los interesados información sobre atractivos, actividades y espectáculos programados para el verano en Entre Ríos.

Temas:

Temporada de Verano 2026 Turismo Entre Ríos
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso