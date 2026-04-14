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El Bellas Artes inicia su centenario con la inauguración de “Un destello sostenido”

El Museo Provincial de Bellas Artes pone en marcha las celebraciones por sus 100 años con la inauguración de la muestra patrimonial Un destello sostenido. La cita será en su sede el viernes 24 de abril a las 20, con entrada libre y gratuita.

14 de Abril de 2026
El Bellas Artes inicia su centenario.
El Bellas Artes inicia su centenario. Foto: (GPER).

El Museo Provincial de Bellas Artes pone en marcha las celebraciones por sus 100 años con la inauguración de la muestra patrimonial Un destello sostenido. La cita será en su sede el viernes 24 de abril a las 20, con entrada libre y gratuita.

El Museo Provincial de Bellas Artes “Dr. Pedro E. Martínez” pone en marcha las celebraciones por sus 100 años con la inauguración de la muestra patrimonial Un destello sostenido. La cita será en su sede (Buenos Aires 355, Paraná) el viernes 24 de abril a las 20, con entrada libre y gratuita. Invita la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.

 

La exposición propone un recorrido dinámico por obras de la Colección Patrimonial y por la historia viva de la institución, fundada el 30 de agosto de 1926. En este marco, el Museo celebra un siglo de trayectoria reafirmando el valor de las políticas públicas culturales y su rol como espacio de encuentro con las artes visuales para la comunidad.

 

Pensada como un atlas en permanente construcción, la muestra se irá desplegando a lo largo del año hasta alcanzar su punto culminante el 30 de agosto, día del aniversario. La curaduría retoma la investigación Fundacional (2017) y pone en diálogo obras del período inicial (1926–1935) con el resto del acervo, generando nuevas relaciones, lecturas y cruces posibles.

Durante el año del centenario, la propuesta sumará dos nuevos despliegues expositivos que ampliarán la exhibición hasta ocupar la totalidad de las salas, potenciando la experiencia del público y el acceso a la Colección.

 

Un destello sostenido es el resultado del trabajo del equipo de investigación del Museo, conducido por la Lic. Karen Spahn (MPBA), junto a los docentes e investigadores Carlos Battauz (FHAyCs, UADER) y Walter Musich (FHAyCs, UADER y FTS, UNER), quienes abordaron el estudio, la selección de obras y documentos que dan forma a esta narrativa institucional.

 

Cápsula del tiempo, acción poética y recorridos pedagógicos

 

La inauguración incluirá además una Cápsula del tiempo, un recorrido cronológico a partir de documentos y materiales de archivo que recuperan los momentos claves en la vida del Museo, con especial atención a la figura de su fundador y primer director, Pedro Ernesto Martínez. También se presentará la acción poética Servicio de escritura de cartas, a cargo de la artista, escritora y bailarina Fernanda Álvarez.

 

En línea con su compromiso con la comunidad, el Museo ofrecerá recorridos pedagógicos desde el 28 de abril. Las instituciones interesadas podrán solicitar turnos a través de los canales de comunicación del organismo.

Temas:

100 años Muestra aniversario cultura
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