Durante enero, el bus turístico solidario destina lo recaudado al Hospital de Salud Mental

Durante enero de 2026, el Hospital Escuela de Salud Mental será el beneficiario del bus turístico solidario que recorre la ciudad. En diálogo con Elonce, Roxana Lugo, presidenta de la cooperadora, destacó la convocatoria, los horarios y el destino de lo recaudado.
El Hospital Escuela de Salud Mental de la provincia de Entre Ríos fue designado como beneficiario del bus turístico solidario de la ciudad durante todo el mes de enero de 2026. La propuesta, impulsada en conjunto con el área de Turismo y Empatur, consiste en recorridos por distintos puntos emblemáticos de Paraná a bordo de un colectivo descapotable, con un fin solidario.
La iniciativa comenzó el sábado 3 de enero y se desarrollará durante todos los fines de semana del mes. En ese marco, la presidenta de la cooperadora del hospital, Roxana Lugo, valoró la posibilidad de participar y el acompañamiento de la comunidad. “Estamos muy agradecidos el haber sido convocados para esta jornada. Es muy importante para nosotros poder obtener los beneficios de lo que significa, y aparte es muy agradable participar de esta jornada”, expresó.
En relación con la modalidad del servicio, Lugo explicó que la venta de pasajes se realiza en las oficinas de Turismo ubicadas en la Costanera, frente a la plaza de las Colectividades. “Nosotros estamos todos los sábados y domingos durante el mes de enero, a partir de las 16 horas hasta las 18, que es el horario donde comienza el recorrido del bus turístico por toda la ciudad de Paraná, por lugares muy emblemáticos”, detalló.
Sobre el inicio de la propuesta, la referente de la cooperadora señaló que la respuesta del público superó las expectativas. “El primer fin de semana fue expectativa completa, totalmente colmado, así que la verdad que estamos muy contentos, arrancamos muy bien”, afirmó.
En cuanto a los valores, indicó que el boleto general para adultos tiene un costo de 5.700 pesos, mientras que para menores de 12 años es de 4.800 pesos y para jubilados de 5.000 pesos. Además, remarcó que el servicio contó con capacidad para personas que poseen Certificado Único de Discapacidad (CUD).
Lugo también resaltó el interés de quienes se acercaron a consultar. “La verdad que están muy contentos. Nos hacen diversas preguntas, así que también nos tuvimos que interiorizar con la gente de Turismo para dar información. Recibimos a mucha gente que pasea por la Costanera, con familiares o visitantes que llegaron a Paraná”, comentó.
Otra de las integrantes presentes coincidió en que la convocatoria fue amplia y diversa, con participación tanto de vecinos de la ciudad como de turistas. Finalmente, desde la cooperadora agradecieron a la Municipalidad y a Empatur por haberlos elegido como beneficiarios y remarcaron que todo lo recaudado fue destinado a cubrir necesidades del hospital y de sus usuarios.