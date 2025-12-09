Docentes: habilitan el Analítico Definitivo de la Credencial de Puntaje Digital 

Desde este martes está disponible en el sistema SAGE el Analítico Definitivo correspondiente a la Actualización de la Credencial de Puntaje Digital para docentes.
El Consejo General de Educación (CGE), a través del Jurado de Concursos, informó que desde este martes, a partir de las 12, está disponible en el sistema SAGE el Analítico Definitivo correspondiente a la Actualización de la Credencial de Puntaje Digital, según lo establecido por el Acuerdo Paritario 783/12 MT y la Resolución Nº 2300/22 CGE.
Los docentes pueden consultar su Analítico Definitivo ingresando a su Legajo Personal, en la sección Mi Credencial, pestaña Actualización Definitiva y Reclamos.
Período de reclamos
El período para presentar reclamos es de cinco días hábiles, desde la publicación del Analítico Definitivo y hasta las 12 del 16 de diciembre de 2025.
Pueden presentar reclamos quienes ya lo hicieron sobre los Analíticos Provisorios o quienes detecten errores formales en la publicación. En esta instancia se permite realizar un único reclamo que deberá incluir todos los puntos a revisar. Se recomienda la mayor precisión posible para facilitar el proceso de respuesta.
Una vez procesados los reclamos de los Analíticos Definitivos, el Jurado de Concursos emitirá la Credencial de Puntaje Digital Definitiva, conforme a la Resolución 3735/25 CGE.