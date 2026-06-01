Difundieron los proyectos seleccionados en la convocatoria del Centro Experimental AURA

Difundieron los proyectos seleccionados en la convocatoria del Centro Experimental de Arte Contemporáneo de Entre Ríos AURA. Destacaron el crecimiento en la participación y la presencia federal entre los artistas.
El jurado de la convocatoria 2026 de AURA dio a conocer los tres proyectos seleccionados para exponer en el espacio provincial de arte contemporáneo, ubicado en Alameda de la Federación 557, Paraná. Destacaron el crecimiento en la participación y la presencia federal entre los artistas. Es una iniciativa de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.
Los proyectos seleccionados son:
-“Refugio”, de Diego Abu Arab (Gualeguaychú).
-“Volver a tejerse”, de Diana Campos y Berenice Canet (Victoria).
-“Refugios para la ausencia y el deseo”, de Paola Chiapella, Walter Musich y Elena Salomón (Paraná).
El jurado estuvo integrado por Alberto Bonus, artista e ilustrador radicado en Gualeguaychu; María Eugenia Suarez, artista y profesora radicada en Santa Fe; y Ekaterina Gelroth, artista visual doctoranda en artes y profesora radicada en General Ramírez.
En el acta, se destacó que los proyectos seleccionados proponen “otras miradas en la diversidad de las prácticas artísticas contemporáneas de nuestro amplio y diverso territorio, dando lugar a instancias de diálogo entre artistas y público”.
Al igual que en la convocatoria realizada el año pasado, los proyectos seleccionados se expondrán en AURA y sus integrantes realizarán activaciones abiertas a la comunidad por las que percibirán una retribución económica.
Sobre AURA
Es un lugar de innovación y desarrollo artístico que tiene como misión impulsar las artes visuales contemporáneas entrerrianas y desarrollar políticas de mediación con la comunidad, integrando nuevos lenguajes. Fue creado como un programa especial aprobado por resolución 338/24 de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos durante la actual gestión.