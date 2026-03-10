Desarrollo Humano fortalece el trabajo territorial junto a organizaciones en Rosario del Tala

Se mantuvo un encuentro de trabajo con la Asociación Talense de Ayuda al Discapacitado, donde recorrió talleres y mantuvo un espacio de diálogo con integrantes de la institución que acompaña procesos de autonomía de personas con discapacidad.
La ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso, mantuvo un encuentro de trabajo con la Asociación Talense de Ayuda al Discapacitado (Atadis), donde recorrió talleres y mantuvo un espacio de diálogo con integrantes de la institución que acompaña procesos de autonomía de personas con discapacidad.
La ministra Berisso recorrió este lunes las instalaciones de Atadis, una institución emblemática de Rosario del Tala, donde dialogó con integrantes de la comisión directiva y conoció en profundidad los talleres que se desarrollan en este espacio.
Durante la jornada, la titular del organismo compartió un intercambio con quienes integran la organización y escuchó de primera mano el trabajo que realizan en la promoción de la autonomía y la inclusión de personas con discapacidad, a través de distintos espacios de formación en oficios y contención emocional.
Atadis es una organización de la sociedad civil que desde hace años impulsa actividades destinadas a acompañar a personas con discapacidad y sus familias, promoviendo espacios de participación, aprendizaje y desarrollo comunitario. En ese marco, la ministra destacó la historia y el compromiso colectivo.
"Me contaron cómo empezó todo, con un pequeño grupo de mujeres que se reunían en una plaza para pensar qué podían hacer por los chicos. Esa semilla que nació desde abajo, con mucho esfuerzo, hoy es una institución que sigue creciendo y acompañando a muchas familias", expresó.
Berisso también valoró el enfoque de trabajo que sostiene la organización. "Acá se trabaja mucho por la autonomía y por reconocer las capacidades de cada persona. Eso es fundamental: confiar en que cada uno puede hacer algo, que puede aprender y desarrollarse. Ese mensaje también tenemos que salir a transmitirlo al resto de la sociedad", señaló.
Durante la recorrida por los distintos espacios, también destacó el sostenimiento de la tarea cotidiana. "Es un lugar hecho con amor. Cuando las cosas se hacen desde la vocación y el compromiso, el resultado se nota. Los talleres, el cuidado del espacio y el trabajo que realizan hablan de una comunidad muy comprometida", sostuvo.
Asimismo, remarcó la importancia de fortalecer el trabajo articulado entre el Estado y las organizaciones sociales. "El gobernador Rogelio Frigerio nos pide estar cerca de las instituciones que trabajan todos los días en nuestras comunidades. Este tipo de espacios son fundamentales porque promueven inclusión, acompañamiento y oportunidades", afirmó.
Finalmente señaló que el objetivo es continuar generando instancias de colaboración con la organización. "Nos vamos muy contentos de ver el grupo humano que sostiene esta ONG, que es pujante y que tiene futuro. Desde el Estado vamos a acompañar para que este proyecto pueda seguir creciendo", concluyó Berisso.