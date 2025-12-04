 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Haciendo Comunidad Abierta hasta el sábado

Desarrollan una feria navideña en la Sociedad de Beneficencia Fundadora: ropa, juguetes y una buena causa

La Sociedad de Beneficencia Fundadora de Paraná organiza su tradicional feria navideña con una variedad de productos y precios accesibles. Todo lo recaudado será destinado a los talleres para niños con discapacidad.

4 de Diciembre de 2025
Las organizadoras compartieron días y horarios de apertura.
Las organizadoras compartieron días y horarios de apertura. Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

La Sociedad de Beneficencia Fundadora de Paraná está llevando a cabo su tradicional feria navideña, un evento solidario que ofrece una gran variedad de productos a precios accesibles. Durante estos días, los asistentes pueden encontrar todo tipo de artículos, desde ropa para niños y adolescentes, hasta vestidos de gala para adultos.

Los precios varían según el artículo, pero son accesibles para toda la comunidad. "La feria tiene de todo, desde ropa para bebés a precios accesibles, hasta trajes y vestidos para fiesta", explicó Paula, una de las organizadoras, señalando que la ropa de bebé comienza en 500 pesos por prenda, y que las de fiesta se encuentran en un rango que va desde los 1500 hasta los 5000 pesos, dependiendo del artículo. Además, los asistentes pueden encontrar juguetes, zapatos y otros productos que le agrega un valor especial a la feria.

Una feria solidaria que apoya a la comunidad local

La feria no solo tiene un fin comercial, sino que también es un evento solidario cuyo objetivo es recaudar fondos para seguir apoyando los talleres de la Sociedad, que organiza actividades para niños con discapacidad. "El objetivo siempre es sumar y crecer, y todo lo que recaudamos es para seguir brindando estos talleres", indicó Paula a Elonce. Además de la ropa y los juguetes, también se pueden encontrar artículos de hogar como sábanas, frazadas y productos para bebés. "Los libros van de regalo con cada compra", destacó, haciendo un llamado a la comunidad para que se acerque a este evento único que combina solidaridad y buenas oportunidades de compra.

La sociedad de beneficencia fundadora realiza su feria navideña

Horarios y días restantes para visitar la feria

La feria sigue abierta hasta este sábado, y quienes aún no la hayan visitado podrán hacerlo en los siguientes horarios: viernes de 17:00 a 20:30 y sábado por la mañana de 9:30 a 12:30. "Lo que tenemos aquí son géneros de excelente calidad, por lo que también se pueden reconstruir prendas", comentó otra de las organizadoras.

Este evento sigue teniendo lugar en la sede ubicada en La Rioja 448, y es una excelente opción para las compras navideñas. Además, quienes asistan no solo encontrarán regalos únicos a buenos precios, sino que estarán contribuyendo a una causa noble, apoyando los programas de la institución. "Los esperamos para que vengan, se den una vuelta y encuentren algo lindo a buen precio", concluyó Paula.

Temas:

discapacidad Feria navideña Solidaridad Ropa Regalos juguetes
Últimas noticias

Noticias destacadas

