Definieron los nuevos puntos para instalar cámaras de seguridad en Colón

En la reunión del Foro de Seguridad se definieron los nuevos puntos para la instalación de cámaras de seguridad en Colón. Estuvieron representantes de instituciones locales y equipos técnicos municipales.

2 de Septiembre de 2025
Instalarán nuevas cámaras de seguridad en Colón
Instalarán nuevas cámaras de seguridad en Colón

El Foro de Seguridad de la Ciudad de Colón volvió a reunirse en la Casa del Bicentenario con la participación de diversas instituciones y áreas municipales. En la jornada se consensuó, con asesoramiento técnico de la Policía, la ubicación de ocho nuevas cámaras en sitios estratégicos para fortalecer la prevención y el cuidado del espacio público.

 

El ámbito, que sesiona de manera periódica, permite ordenar prioridades, compartir información y acordar medidas concretas para mejorar la seguridad urbana. En esta oportunidad, además de avanzar en la ampliación de la red de videovigilancia, se informó sobre la puesta en funcionamiento del programa Ojos en Alerta, compartiendo sus primeras intervenciones y destacando que el tiempo de respuesta actual se ubica en menos de dos minutos.

 

Decisiones adoptadas

- Ocho nuevas cámaras para ampliar la cobertura de videovigilancia.

- Ubicaciones definidas por el Foro, con asesoramiento de la Policía, priorizando ingresos y egresos, corredores de alto tránsito y áreas de concentración de actividades.

- Mecanismos de coordinación para derivaciones y alertas entre fuerzas de seguridad y dependencias municipales.

- Informe sobre el sistema Ojos en Alerta, que ya se encuentra operativo en Colón y permitió registrar sus primeras intervenciones, logrando un tiempo de respuesta menor a dos minutos.

Criterios y fundamentos

La ubicación de las cámaras fue consensuada a partir de relevamientos recientes, consultas a las instituciones participantes y experiencia operativa. El objetivo es disuadir conductas delictivas, mejorar la capacidad de respuesta y cuidar bienes y espacios públicos, articulando prevención situacional con acciones comunitarias.

 

El Foro solicitó iniciar los trámites administrativos y técnicos necesarios para la colocación de los equipos y su integración al sistema municipal de monitoreo. Asimismo, se acordó mantener reuniones de seguimiento para evaluar resultados y proponer nuevas mejoras de infraestructura (señalización, mantenimiento e iluminación).

 

Vale recordar que la institución reúne a instituciones y organizaciones de la ciudad junto a áreas del Municipio y fuerzas de seguridad, y funciona como un espacio permanente de diálogo y trabajo coordinado. Las próximas convocatorias serán informadas por los canales oficiales.

Temas:

Colón cámaras de seguridad
