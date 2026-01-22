“Curiosa Activación”: invitan a propuestas en el Museo Provincial de Bellas Artes durante todo el verano

REDACCIÓN ELONCE
El Museo Provincial de Bellas Artes propone actividades de verano gratuitas para toda la familia, con recorridos guiados y experiencias vinculadas a sus exposiciones.
El Museo Provincial de Bellas Artes, ubicado en calle Buenos Aires 335, frente a Plaza Alvear, invita a la comunidad a participar de las actividades de verano durante enero y febrero. Julia Acosta, coordinadora, explicó: "Bajo el nombre Curiosa Activación, están vinculadas a las exposiciones que tenemos en el museo".
Entre las propuestas, se destacan dos principales. La primera, “Juguemos con la crítica”, es una actividad participativa para distintas edades, vinculada al Salón Provincial de Bellas Artes Visuales que se exhibe en todas las salas del museo. La segunda, “Estampas para el visitante”, consiste en una estación de sellos asociada a la exposición Flores para el Astronauta, ubicada en la Sala Bicentenario.
Costa explicó que las actividades están pensadas para toda la familia: "Durante las vacaciones, que los chicos están más en casa, está bueno que vengan con sus papás y abuelos". Las actividades se desarrollan los viernes, en dos horarios: a las 10 y a las 18. Cada visita incluye un recorrido guiado por las exposiciones.
Exposiciones y premios
El Salón Provincial es una convocatoria anual que reúne a artistas de toda la provincia. "Es una posibilidad no solo de exponer, sino también de obtener un premio de adquisición que otorga el Gobierno de Entre Ríos. Son 12 obras premiadas que forman parte del patrimonio provincial", detalló Costa.
Por su parte, la exposición de la Sala Bicentenario se renueva cada tres meses y reúne colecciones donadas por artistas o familiares, ofreciendo a los visitantes una mirada diversa del arte local y contemporáneo.
Además, el museo invita al público a participar de una encuesta, disponible en Instagram o mediante un QR en el lugar, para conocer los intereses de los visitantes y planificar actividades durante 2026, año en que el museo celebrará sus 100 años.
Horarios y acceso gratuito
El museo está abierto de martes a viernes de 8 a 13 y de 15 a 20, los sábados de 9 a 12 y de 17 a 20, y domingos y feriados de 9 a 12. Costa reiteró que el acceso es público y gratuito: "Pueden visitarlo y también venir a ver las exposiciones más allá de las actividades particulares. Los esperamos".