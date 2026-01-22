El Banco Central superó los USD 900 millones en compras de dólares en enero

La autoridad monetaria adquirió USD 80 millones este jueves y las reservas internacionales alcanzaron los USD 45.399 millones, el nivel más alto en más de cuatro años. El fortalecimiento también se explica por la suba del precio del oro.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) continuó este jueves con su política de compras de divisas y ya acumula más de USD 900 millones adquiridos en lo que va de enero, en el marco de una estrategia orientada a fortalecer las reservas internacionales.
Según los datos oficiales, la autoridad monetaria se hizo de USD 80 millones en la última rueda, encadenando así 14 jornadas consecutivas con saldo comprador. De esta manera, el total acumulado en el primer mes del año superó los USD 900 millones, consolidando una tendencia sostenida de intervención en el mercado cambiario.
Como resultado de estas operaciones, las reservas internacionales brutas aumentaron hasta los USD 45.399 millones, lo que representa el nivel más elevado en más de cuatro años. Se trata del valor más alto desde septiembre de 2021, de acuerdo a los registros oficiales del propio Banco Central.
Más allá de las compras de divisas, el incremento de las reservas también estuvo impulsado por la suba del precio internacional del oro. El BCRA posee aproximadamente 1,98 millones de onzas troy de este metal precioso, que en la última jornada cotizó por encima de los USD 4.900 por unidad, generando un efecto positivo sobre el valor total de las tenencias.
Proyecciones oficiales indican que, a lo largo de 2026, la compra de dólares podría ubicarse en un rango de entre USD 10.000 millones y USD 17.000 millones, en función del proceso de remonetización de la economía. En ese sentido, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, señaló que la capacidad de seguir acumulando reservas dependerá de la demanda de dinero y de la liquidez disponible en el mercado cambiario durante el año.
En paralelo, el BCRA mantiene restricciones sobre el volumen diario de dólares que puede adquirir, fijando un tope del 5% del total operado en el Mercado Libre de Cambios (MLC). Esta medida busca preservar la estabilidad de las operaciones, aunque en algunas ruedas ese límite fue superado. De acuerdo a estimaciones privadas, esas diferencias responderían a compras realizadas fuera del MLC.
En el mercado cambiario, el tipo de cambio mayorista registró una baja de un peso o 0,1%, y cerró en $1.429,50. La jornada mostró un volumen operado de USD 330,6 millones y el valor alcanzado fue el más bajo desde el 20 de noviembre, cuando la cotización se ubicó en $1.425.
Por su parte, la autoridad monetaria estableció el techo de la banda cambiaria en $1.553,58. Con ese nivel, el dólar mayorista quedó a $124,08 -equivalente a un 8,7%- por debajo del límite superior, marcando la mayor distancia respecto al esquema de libre flotación desde el 14 de octubre, cuando había alcanzado un 9,4%.