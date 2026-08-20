El desafío para formar el "corazón más grande del mundo" tiene nueva fecha

El “Corazón más grande del mundo” se realizará el sábado 29 de agosto a las 15 en el playón de los Miradores de Bajada Grande, luego de que las condiciones climáticas obligaran a suspender la convocatoria originalmente prevista para el fin de semana pasado. La iniciativa necesitará reunir a unas 450 personas y formará parte de las celebraciones por los 50 años de la Procesión Náutica en honor al Inmaculado Corazón de María.

Javier Micheloud, uno de los artistas e impulsores de la propuesta, confirmó a Elonce la nueva fecha y convocó a la comunidad a participar. “Nuevamente nos preparamos para este 29 de agosto a las 15, para formar el corazón más grande del mundo en honor al Inmaculado Corazón de María”, expresó.

La actividad consistirá en formar una gran imagen humana del Corazón de María. Para lograrlo, cada participante recibirá un cartón de color y deberá ubicarse en un punto determinado del diseño. La organización proyecta una figura de aproximadamente 700 metros cuadrados.

Corazón más grande del mundo: nueva fecha para el desafío

Un corazón que tendrá los colores argentinos

Micheloud explicó que la imagen tendrá una particularidad: los elementos entregados a los participantes permitirán modificar visualmente el diseño una vez realizada la primera formación. “Vamos a proveer de cartulina a la gente con los colores del corazón de María, pero al rebatir vamos a darle el color argentino, como que si fuese un corazón con la bandera argentina”, detalló.

El principal desafío será reunir la cantidad necesaria de participantes y ordenar la formación sin realizar ensayos previos. “Necesitamos juntar 450 personas. Es un desafío porque va a ser sin preparación, sin ensayo, gente en forma espontánea que va a ir llegando”, manifestó Micheloud.

Por ese motivo, el organizador hizo especial hincapié en la puntualidad para asistir al evento previsto para las 15 horas. “Si hay gente que quiera llegar un poquito más temprano también sería muy bueno”, indicó. Además, estimó que el armado podría concretarse rápidamente: “En 15 minutos lo vamos a lograr”.

Tres drones registrarán la formación

Una vez que las 450 personas estén ubicadas y el corazón quede completamente formado, comenzará otra instancia central de la propuesta: el registro desde el aire. Micheloud adelantó que habrá tres drones encargados de obtener fotografías y videos de la figura.

“Tenemos la posibilidad de que va a haber tres drones y va a ser documentado ese momento, ese instante, que es un hecho histórico y las personas van a ser protagonistas de eso”, destacó.

Materiales reciclados para construir la imagen

Otro de los aspectos destacados de la organización fue la utilización de materiales reciclados. Micheloud aclaró que no se compraron cartulinas especialmente para la actividad, sino que se recuperaron cartones que habían quedado fuera de uso.

Posteriormente, esos elementos fueron recortados y pintados por integrantes y colaboradores de la organización. “Le dimos un recorte, un buen uso y se los pintó”, agregó Micheloud.

Música y una pantalla para observar el resultado

La convocatoria del sábado 29 de agosto incluirá además diferentes propuestas artísticas. “Va a haber un show de Jamaica Tropical con Pablito Molina y la conducción de Diego Cuadra; además vamos a tener una pantalla LED para que la gente pueda apreciar lo que logró”, adelantó el organizador.

La formación del corazón se incorporará así a una serie de actividades organizadas para celebrar las cinco décadas de una de las manifestaciones religiosas tradicionales de Bajada Grande. La Procesión Náutica comenzó en 1976 y cada año reúne a fieles en torno a la devoción al Inmaculado Corazón de María.

Los 50 años de la Procesión Náutica

“Todo esto es en el marco de las celebraciones que llevamos por los 50 años de la procesión náutica en honor al Inmaculado Corazón de María”, remarcó Micheloud.

El cronograma conmemorativo contempla otras propuestas, entre ellas una cena con asado con cuero y diferentes espectáculos. “Tenemos distintas fiestas, va a haber una cena con asado con cuero, luego otro día va a estar La Verdiana, que va a presentar un espectáculo”, enumeró.

La celebración central será la tradicional Procesión Náutica, prevista para el 13 de septiembre. Mientras tanto, el desafío inmediato estará puesto en el sábado 29 de agosto, cuando los organizadores buscarán reunir a las 450 personas necesarias para dar forma, desde las 15, al denominado “Corazón más grande del mundo”.