Recicladores del Paraná reúnen útiles escolares para los niños de trabajadores cartoneros

Recicladores reúnen útiles escolares. Rosa Luna y Teresa Medrano, cocineras y representantes de la Cooperativa de Recicladores del Paraná, compartieron con Elonce la labor que realizan día a día y cómo la comunidad puede contribuir a una causa noble. “La iniciativa comenzó con una olla popular que sostiene la cooperativa, donde cada semana se le da comida a los compañeros, y los viernes se distribuye a más de 300 personas”, contaron.

El foco de la campaña actual es proporcionar útiles escolares a los hijos de los recicladores, quienes enfrentan dificultades para acceder a elementos básicos como mochilas, cuadernos y lápices. "Muchos de los chicos que viven esta realidad necesitan ayuda para poder estar en las aulas, para que tengan un futuro mejor y no se vean tentados por las dificultades del día a día", señalaron.

Cómo colaborar

La cooperativa pide a la comunidad que colabore con útiles escolares básicos, desde materiales para niños en edad escolar primaria hasta los necesarios para los que asisten a la secundaria o incluso la guardería. Las donaciones pueden acercarse a la sede de la cooperativa, ubicada en calles Burmeister y El Resero, o bien, a través de un alias de transferencia: cartón.punto.blanco. Además, quienes deseen colaborar pueden contactarse al número celular 343 155 266 968 (Axel Cabrera) para coordinar la entrega de los materiales.

La campaña, titulada “Juntos seamos útiles”, resalta la importancia de compartir lo que uno ya no usa para mejorar las oportunidades de los más pequeños. "Lo que para nosotros puede ser algo común, para otros es invaluable", expresaron.

El trabajo diario de los recicladores y la realidad de un sector olvidado

La jornada también fue una oportunidad para reflexionar sobre la situación de los recicladores urbanos. Las representantes detallaron el trabajo arduo que implica la separación de materiales reciclables en la ciudad. "Lo que hacemos no es fácil. Tenemos que estar desde las primeras horas de la mañana recogiendo cartón y otros materiales, bajo el sol. Pero no queda otra, es lo que nos permite llevar el pan a nuestras casas", comentaron.

El trabajo de los recicladores es fundamental para la gestión de residuos en Paraná, sin embargo, la falta de separación de basura por parte de los vecinos dificulta aún más su labor. "La gente no separa los residuos, lo que genera problemas de seguridad y de salud, ya que se encuentran objetos peligrosos, como pilas, vidrios rotos o materiales tóxicos", explicaron.

Además, mencionaron que, a pesar de los esfuerzos de la cooperativa, la situación económica y social cada vez es más compleja. "Cada vez hay más necesidad", reconocieron y destacaron que el número de personas que asisten a la olla popular sigue en aumento, con familias enteras que dependen de estas ayudas. A medida que se acerca el invierno, la situación se vuelve aún más difícil.

Un futuro mejor: el rol de la escuela y la contención social

Tanto Rosa como Teresa enfatizaron la importancia de la educación para romper el ciclo de pobreza. "Lo fundamental es que nuestros hijos estén escolarizados y no estén en la calle, donde el consumo problemático es cada vez más común entre los más jóvenes", afirmaron. A través de esta campaña de útiles escolares, buscan ofrecerles una oportunidad de salir adelante y lograr un futuro mejor, lejos de las carencias y los riesgos a los que están expuestos.

Además de la ayuda con los útiles, la cooperativa también brinda un punto de contención social, donde las personas que asisten a la olla encuentran un espacio para sentirse acompañados y apoyados. “Lo que hacemos también es acompañar a la gente que está en situación de calle, ofreciendo lo que tenemos a mano”, manifestaron.