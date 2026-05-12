Convocatoria AURA 2026: continúa abierta la inscripción para artistas entrerrianos

REDACCIÓN ELONCE
La convocatoria AURA 2026 ya se encuentra abierta y podrán participar artistas visuales de Entre Ríos de manera individual o colectiva. La propuesta incluye reconocimiento económico y exposiciones en la Sala Antequeda.
La convocatoria AURA 2026 continúa abierta y desde la Secretaría de Cultura de Entre Ríos invitan a artistas visuales de toda la provincia a presentar sus proyectos para formar parte del programa de Arte Contemporáneo que se desarrolla en la Sala Antequeda. La iniciativa busca fortalecer el espacio destinado a las artes visuales contemporáneas y generar nuevas oportunidades de exhibición y reconocimiento para creadores locales.
El secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello, dialogó con Elonce y destacó la consolidación del programa AURA tras su primera experiencia realizada el año pasado.
“AURA, el programa de Arte Contemporáneo de la Secretaría de Cultura que ya el año pasado tuvo su primera convocatoria y se seleccionaron a través de un jurado tres proyectos que fueron expuestos aquí (en la Sala Antequeda) ante una gran cantidad de gente”.
Un espacio pensado para las artes visuales
El funcionario explicó que el programa surgió como respuesta a una necesidad del sector artístico vinculado al arte contemporáneo, que reclamaba un lugar específico para la exhibición y circulación de obras visuales en la capital entrerriana.
“Es un espacio ganado para las artes visuales, que estaban demandando un espacio de arte contemporáneo específico y eso es AURA. Es un espacio ideal, tenemos una galería aquí cerquita y es el camino entre los museos y el parque”, detalló.
En ese marco, Stoppello confirmó que ya se encuentra habilitada la inscripción para la edición 2026 y recordó que los interesados deberán completar el proceso a través del sitio oficial de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.
“Ahora lanzamos la segunda convocatoria de AURA para este 2026. Ya está abierta la inscripción y pueden participar a través de la página de la Secretaría de la Cultura. Pueden ver las bases y condiciones para que puedan postular sus proyectos de forma individual y colectiva. Hasta el 21 de mayo hay tiempo y el 29 se van a dar a conocer las obras seleccionadas. El 18 de junio se va a estar haciendo la primera exposición aquí en la Sala Antequeda”, amplió.
Reconocimiento económico para los proyectos seleccionados
Otro de los aspectos destacados de la convocatoria tiene que ver con el apoyo económico destinado a los artistas seleccionados, tanto para proyectos individuales como colectivos. Desde la Secretaría de Cultura señalaron que el objetivo es acompañar la producción y el desarrollo de propuestas artísticas contemporáneas en la provincia.
“En el programa AURA hay un reconocimiento económico para los que resulten seleccionados. Son $800.000 para aquellos que se presenten de forma individual y colectivo $1.300.000”, resumió el secretario de Cultura.
Finalmente, Stoppello precisó cuáles son los requisitos para participar de la convocatoria. Según indicó, podrán postularse artistas mayores de 18 años que sean nacidos en Entre Ríos o que acrediten al menos tres años de residencia en la provincia.