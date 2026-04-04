REDACCIÓN ELONCE
Continúa el festival de teatro “Corriendo la Coneja” en Paraná, ofreciendo funciones de circo, títeres y teatro físico, con amplia asistencia a pesar del clima.
El festival de teatro “Corriendo la Coneja” continúa su desarrollo en el centro cultural Juan L. Ortiz de Paraná, consolidándose como una de las propuestas culturales más esperadas de la ciudad. Pablo Vallejos, uno de los organizadores, destacó la importancia de celebrar los 12 años del festival que nació en este barrio y luego recorrió distintos espacios de la ciudad.
“Volvimos al centro cultural Juan L. Ortiz, nos recibió un clima medio lluvioso, pero igual pudimos continuar con las funciones. Ahora estamos disfrutando una función de circo de un grupo de Rosario”, comentó Vallejos, destacando la buena recepción del público.
El festival ha mantenido una programación variada desde el jueves, con juegos para niños y funciones de teatro, logrando superar las expectativas de asistencia. “La explanada del centro cultural se llenó y, a pesar del mal tiempo, la gente acompañó las funciones en el interior”, agregó Vallejos, recordando también la exitosa función del viernes por la noche dirigida a adultos.
Diversidad de propuestas y acceso a la cultura
Daniela Osella, otra de las coordinadoras, resaltó la diversidad de la programación. “Como todas las ediciones, traemos propuestas de circo, teatro tradicional, títeres y teatro físico. La idea es acercar al público espectáculos que normalmente no se ven en nuestra ciudad”, explicó.
La particularidad del festival radica en su modalidad a la gorra, lo que permite que cualquier persona pueda acceder a las funciones sin barreras económicas. “Siempre el Corriendo la coneja tuvo esa premisa de acercar diversidad de propuestas de alta calidad y de democratizar el acceso”, agregó Osella.
Además de brindar entretenimiento, el festival busca incentivar la participación comunitaria y generar un espacio inclusivo donde el público puede disfrutar de distintas formas de expresión artística en un mismo escenario.
Una tradición que sigue creciendo
Desde su inicio hace 12 años, “Corriendo la Coneja” se consolidó como un evento cultural que trasciende su barrio original, llevando el teatro y las artes escénicas a diferentes lugares de Paraná.