Concluyó el ordenamiento y traslado de vehículos secuestrados en Ruta 12

El Ministerio de Seguridad y Justicia, a través de la Policía de Entre Ríos, informó que finalizó con éxito el operativo para el ordenamiento y traslado de vehículos preventivamente secuestrados.

17 de Noviembre de 2025
Puesto de control vial Brazo Largo
Puesto de control vial Brazo Largo Foto: Gobierno de Entre Ríos

La acción tuvo como objetivo principal liberar el espacio y subsanar la mala imagen que generaba la acumulación de autos sobre la banquina de la ruta nacional 12 y en el predio adyacente al puesto de control vial Brazo Largo, un punto neurálgico en el ingreso a la provincia.

El operativo, que se extendió desde el 14 de abril hasta el pasado 8 de octubre, fue ejecutado bajo la coordinación de la Policía y resultó en el movimiento de un total de 175 unidades.

 

Para la realización del traslado, se requirió una importante logística, que incluyó la utilización de los móviles policiales 1439 con tráiler, la Grúa Policial (Móvil 292) y el Móvil 811. La tarea fue posible gracias a la colaboración interinstitucional con Vialidad provincial y nacional.

