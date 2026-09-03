Con la premiación a estudiantes cerraron las Jornadas de Emprendimiento e Innovación Entre Ríos 2026

En el Centro Provincial de Convenciones de Paraná se realizó el cierre de las Jornadas de Emprendimiento e Innovación Entre Ríos 2026, que culminó con la final y premiación del Desafío de Innovación Entre Ríos 2026. En esta instancia, equipos de estudiantes universitarios presentaron soluciones tecnológicas y propuestas destinadas a PyMEs y empresas de la región.

Se desarrolla la jornada final del Desafío de Innovación Entre Ríos 2026

Durante tres días, estudiantes entrerrianos participaron de jornadas de debate, experiencias y escucharon a disertantes internacionales que pusieron el foco impulsar y despertar el perfil emprendedor. La iniciativa es organizada por el Consorcio Asociación para el Fomento de la Innovación y el Desarrollo del Emprendimiento en Entre Ríos (Afideer) que tiene como objetivo promover la vinculación entre estudiantes, universidades, empresas y el Estado para desarrollar proyectos innovadores.

Participaron del acto de cierre, los ministros de Economía y Servicios Públicos, Fabián Boleas, y de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo; el presidente de Afideer, Héctor Motta; el rector de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), Luciano Filipuzzi, y el decano de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Alejandro Carrere, el rector de la Universidad Adventista del Plata (UAP), Horacio Rizzo y representantes de UNER y UCA, el Polo Tecnológico, la Bolsa de Comercio y el Banco Entre Ríos, que también integran el consorcio.

Estudiantes compiten por un viaje a Panamá en la jornada final del Desafío de Innovación

En ese marco, el ministro de Economía y Servicios Públicos, Fabián Boleas, felicitó a los organizadores de Afideer y a los rectores de las universidades que forman parte de la iniciativa por el trabajo realizado. En ese sentido, destacó la importancia de promover espacios que vinculen la educación, el conocimiento y el espíritu emprendedor. "Emprender e innovar tienen que ir de la mano y estamos convencidos de que es el camino para que Entre Ríos desarrolle todo el potencial que tiene, fundamentalmente el talento que tiene", sostuvo.

Asimismo, Boleas remarcó el rol del Estado para acompañar estos procesos y generar oportunidades, especialmente para los jóvenes. "Estamos convencidos de que desde el Estado tenemos que generar los espacios para que se produzcan los diálogos que tienen que producirse, fundamentalmente en todo lo vinculado a la economía del conocimiento", afirmó. En esa línea, valoró la presencia de universidades y de la academia de excelencia en la provincia y consideró que la articulación con el talento y el espíritu emprendedor entrerriano permitirá impulsar el desarrollo.

El presidente de Afideer, Héctor Motta, destacó la consolidación del espacio tras cinco años de trabajo y valoró el compromiso de las universidades, el sector privado y el gobierno provincial. "En un principio era como un sueño, pero hoy, con cinco años de vigencia, Afideer se ha consolidado en Entre Ríos. Ya no es un proyecto, es una causa común de los entrerrianos", afirmó. En ese sentido, remarcó que el objetivo es acompañar a los jóvenes profesionales para que puedan transformar su formación en proyectos propios y emprendimientos, y planteó el desafío de que "Entre Ríos se convierta en el futuro centro de emprendedores de la región".

A su turno, el decano de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Alejandro Carrere, destacó el trabajo conjunto entre las universidades y sostuvo que "más allá del espacio de cada universidad, aquí nos hermanamos todos. Ese ha sido uno de los desafíos más importantes que hemos podido resolver y llevar adelante desde el año 2023 y durante 2024, con el Congreso Afideer".

En ese sentido, valoró la respuesta de los jóvenes y afirmó: "Nuestros jóvenes han dicho sí a la formación, sí al emprendimiento", al tiempo que resaltó que "las posibilidades que se le abren con la preincubación, la interacción con otras disciplinas y con personas que están en el mundo de los negocios, les permite abrir la cabeza", y expresó su deseo de que "esas ideas de negocios que han presentado puedan convertirse en realidad, porque eso va a implicar que podamos pensar en el desarrollo de nuestra provincia".

Por su parte, el rector de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), Luciano Filipuzzi, resaltó la importancia de Afideer porque "se constituyó sobre la base de todas las universidades y de distintas confesiones. Tenemos no solamente las universidades públicas, sino que está la UAP, la UCA. Eso hace que haya un conglomerado distinto, pero creo que la educación, buscar el conocimiento y generar potencial emprendedor no tiene que mirar ninguna de esas diferencias, sino buscarlo e incentivarlo", señaló.