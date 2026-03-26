Comenzó el Festival por la Memoria en Paraná: música, poesía y emprendedores

REDACCIÓN ELONCE
Comenzó el Festival por la Memoria en la Facultad de Trabajo Social de Paraná con actividades artísticas y culturales para conmemorar los 50 años del Golpe Cívico Militar.
El Festival por la Memoria en la Facultad de Trabajo Social (FTS) de la Universidad Nacional de Entre Ríos conmemora los 50 años del Golpe Cívico Militar en Argentina, con actividades culturales, artísticas y de sensibilización sobre los Derechos Humanos en la ciudad de Paraná. La iniciativa busca transmitir a las nuevas generaciones la importancia de mantener viva la memoria de las víctimas del terrorismo de Estado.
En el inicio del festival, los organizadores colocaron banderines y pancartas, además de elaborar un gran pañuelo blanco pintado con flores alusivas, símbolo de la lucha por los Derechos Humanos. Alejandra Blanc, secretaria de Extensión de la universidad organizadora, destacó la relevancia de estas acciones: “Somos una institución que tiene un compromiso histórico con la causa de los Derechos Humanos, no solo porque entendemos que ha sido el accionar de un Estado genocida sino además porque tenemos personas que vivieron esta historia siendo víctimas en primera persona”.
Blanc enfatizó la necesidad de transmitir estas historias de manera intergeneracional: “Todavía hay historias que están esperando respuesta. Hay personas de las que no se sabe nada, hay nietos y nietas que se están buscando y es necesario que restituyan su identidad. En ese sentido, poder compartir con las nuevas generaciones que habitan la universidad pública es un deber”.
Artistas y estudiantes, protagonistas del festival
Judith Mancilla, presidenta del Centro de Estudiantes de la FTS contó detalles de la programación: “Sostenemos que es fundamental volver a traer al presente todas estas historias que intentan borrar, censurar o silenciar”.
La grilla incluye presentaciones de música y poesía a cargo de estudiantes y artistas de Paraná, además de emprendedores locales. También participan proyectos de extensión como “Lazos con Memoria” y “Memoria y Universidad: cartografías por el derecho a la identidad”. Los compañeros de la agrupación Silvia Waller realizaron stencils y pañuelos conmemorativos, integrando a la comunidad en las actividades del festival.
“Nos parece fundamental acercar no solo la lucha de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, sino también la memoria de los 30.400 compañeros detenidos desaparecidos”, agregó Mancilla. La programación continúa hasta las 22:30 y está abierta a toda la comunidad de Paraná.