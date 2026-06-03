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Club Sportivo Urquiza continúa celebrando 100 años de historia en Paraná

El Club Sportivo Urquiza celebra 100 años desde su fundación en la ciudad de Paraná, con una jornada de festejos, actividades recreativas y eventos especiales que continuarán durante el fin de semana.

3 de Junio de 2026
Parte de los socios que celebraron los 100 años de Sportivo Urquiza.
Parte de los socios que celebraron los 100 años de Sportivo Urquiza. Foto: Elonce.

REDACCIÓN ELONCE

El Club Sportivo Urquiza celebra 100 años desde su fundación en la ciudad de Paraná, con una jornada de festejos, actividades recreativas y eventos especiales que continuarán durante el fin de semana.

El Club Sportivo Urquiza celebra 100 años de vida institucional en la ciudad de Paraná, consolidándose como una de las entidades deportivas más tradicionales de la capital entrerriana. La presidenta de la institución, María Galván, compartió con Elonce los detalles de los festejos y destacó la importancia del aniversario para toda la comunidad deportiva.

 

“Hoy tuvimos una tarde de festejo. Compartimos una torta gigante, cantamos el feliz cumpleaños, tiramos fuegos artificiales, hicimos carrera de embolsados y juegos de penales”, expresó Galván, en referencia a las actividades realizadas durante la jornada central del centenario.

 

Mar&iacute;a Galv&aacute;n, presidenta del club. Foto: Elonce.
María Galván, presidenta del club. Foto: Elonce.

 

La celebración reunió a socios, deportistas, familias y vecinos que se acercaron al club para participar de las distintas propuestas recreativas organizadas por la institución.

 

Festejos que continúan durante el fin de semana

 

La agenda por el centenario no se limita a la jornada principal. Según informó la presidenta del club, las celebraciones continuarán el próximo sábado con una cena show en el salón de la institución.

 

Los niños comieron torta. Foto: Elonce.
Los niños comieron torta. Foto: Elonce.

 

“El sábado habrá una cena show en el salón del club. Se va a vivir una fiesta con grupos musicales, donde va a haber muchas emociones, reconocimientos, distinciones para mucha gente que ha pasado por esta institución en estos 100 años”, indicó Galván.

 

El evento incluirá homenajes a distintas generaciones de deportistas, dirigentes y colaboradores que formaron parte de la historia del club a lo largo de un siglo de trayectoria en Paraná.

 

El club est&aacute; ubicado en el barrio La Floresta. Foto: Elonce.
El club está ubicado en el barrio La Floresta. Foto: Elonce.

 

Reconocimiento institucional y actividades deportivas

 

En el marco del aniversario, la institución también recibió un reconocimiento por parte de la Cámara de Diputados de la provincia de Entre Ríos, en forma de placa conmemorativa por los 100 años de vida.

 

La placa recibida por Diputados. Foto: Elonce.
La placa recibida por Diputados. Foto: Elonce.

 

El Club Sportivo Urquiza, además de su historia centenaria, mantiene una intensa actividad deportiva. Actualmente, en sus instalaciones se practican disciplinas como fútbol, vóley femenino, futsal masculino y femenino, newcom, boxeo y patín artístico.

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