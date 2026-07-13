Cerró la inscripción del 41° Encuentro Entrerriano de Teatro

La convocatoria del 41° Encuentro Entrerriano de Teatro finalizó con más de 60 propuestas inscriptas desde distintas localidades de la provincia. El evento se realizará del 21 al 23 de agosto en General Galarza y Gualeguay.
La convocatoria del 41° Encuentro Entrerriano de Teatro finalizó con más de 60 propuestas inscriptas desde distintas localidades de la provincia. El evento se realizará del 21 al 23 de agosto en General Galarza y Gualeguay.
El evento es organizado por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y los municipios sedes, con participación del Contier. También difundieron al Jurado.
Del total de inscriptos, se seleccionarán 12 obras y/o propuestas escénicas bajo los siguientes criterios: Como máximo tres deberán pertenecer a las ciudades sedes. Como mínimo dos deberán ser espectáculos dirigidos al público infantil. Además, se elegirá al menos una obra por cada una de las Regiones que conforman el Contier. El resto de las plazas serán escogidas por el Jurado sin tener en cuenta criterios de territorialidad.
Los elencos y/o grupos, por obra seleccionada, percibirán un estímulo económico de 750.000 pesos por la actuación y/o presentación que realicen en el encuentro. El anuncio de obras seleccionadas se hará el 4 de agosto. El mail de consultas es: encuentrodeteatroentrerios@gmail.com
El jurado estará integrado:
Analía Juan: Actriz y docente. Licenciada en Teatro por la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Desarrolla una destacada trayectoria en teatro, cine y formación artística, con participación en festivales nacionales e internacionales, becas de perfeccionamiento y reconocimientos como el Premio Mejor Actriz del Festival de Cine Inusual (2017). Actualmente es docente de la Facultad de Artes de la UNC.
Anahí González Gras: Es actriz y licenciada en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Con una trayectoria de más de dos décadas en las artes escénicas, ha participado en numerosas producciones teatrales, festivales nacionales e internacionales, y recibió el Premio Butaca 1 a Mejor Actriz Dramática en 2025 por su actuación en La rota madre que te parió.
Graciela Strappa: Es actriz, docente de teatro y psicóloga. Cuenta con una amplia trayectoria en actuación, formación y gestión teatral, participando en festivales nacionales e internacionales. Ha sido jurado en certámenes de distintas provincias y en instancias nacionales del Instituto Nacional del Teatro (INT). Actualmente integra el elenco de la obra La Noche Ha Caído.
El 41° Encuentro Entrerriano de Teatro es parte de CUAC! Cultura Activa, un programa anual de ciclos y encuentros que la Secretaría de Cultura de Entre Ríos desarrolla en distintas localidades de la provincia.