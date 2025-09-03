Centro comunitario Dejando Huellas solicita donaciones para familias de Paraná

El centro comunitario Dejando Huellas, emplazado en las calles Güiraldes, Junín y Las Piedras de Paraná, solicitó donaciones de ropa, calzado y alimentos para asistir a familias de la zona que resultaron afectadas por los últimos temporales.
Mónica Martínez, referente del espacio, explicó a Elonce que “después de días de tanta lluvia, los vecinos necesitan ropa y muchas cosas”, al tiempo que recordó que “la comuna donó colchones para las familias que lo requerían”.
Talleres y actividades comunitarias
En el centro se desarrollan múltiples propuestas de acompañamiento social y cultural. Martínez detalló que los talleres de tejido se dictaron los lunes, martes y miércoles de 13:30 a 17:30, mientras que los jueves y viernes funcionaron los de marroquinería.
Además, en el espacio se llevan adelante talleres de apoyo escolar, escuela de circo y actividades deportivas como fútbol. También cuentan con un ropero comunitario y un merendero que brinda asistencia alimentaria a niños y adolescentes.
“Necesitamos alimentos, leche y galletitas para los 35 chicos que asisten diariamente”, remarcó Martínez.
Feria solidaria
Por otro lado, la referente anunció que el sábado 13 de octubre se realizará una feria solidaria de 11 a 17 horas, con el objetivo de recaudar fondos y reunir donaciones para el sostenimiento de las actividades.
Quienes deseen colaborar pueden comunicarse al número 155 144 929.