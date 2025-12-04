Parroquia de Paraná abrió un Centro de Orientación Familiar para acompañar a parejas en conflicto

REDACCIÓN ELONCE
La parroquia Sagrado Corazón de Jesús habilitó un Centro de Orientación Familiar para asistir a parejas en conflicto. El padre Bonín explicó a Elonce que el acompañamiento es gratuito, confidencial y abierto a todos quienes necesiten herramientas para restablecer el diálogo.
La parroquia Sagrado Corazón de Jesús de Paraná presentó un Centro de Orientación Familiar destinado a acompañar a parejas y matrimonios que atraviesan conflictos y necesitan un espacio de escucha y diálogo. El servicio funciona desde el 22 de octubre y es coordinado por un equipo integrado por el párroco y un matrimonio de la comunidad.
Al respecto, el padre Leandro Bonín explicó a Elonce que el objetivo del centro es brindar apoyo a quienes viven dificultades conyugales. “Es una ayuda a las parejas o matrimonios que están pasando dificultades y que necesitan alguien que los ayude a volver a dialogar, a volver a mirarse a los ojos, a escucharse”, señaló. Indicó que, a través del número telefónico habilitado, las personas pueden comunicarse cuando sienten que “no hay manera de salir del conflicto y piensan que la única solución es la separación”.
Metodología y acompañamiento personalizado
El sacerdote detalló que el primer contacto se realiza por llamado telefónico o mensaje de WhatsApp. “Todo es en absoluta reserva, con mucho sigilo, conservando la identidad de quienes consultan”, afirmó.
Las entrevistas se llevan adelante los martes y jueves por la noche en la parroquia. “Si el matrimonio o la pareja está de acuerdo y cree que hay un lugar de crecimiento aquí, se lo vuelve a convocar en una semana o 15 días después”, indicó. El acompañamiento, explicó, incluye herramientas basadas en la sociología, la psicología y la comunicación.
Bonín señaló que el espacio permite “detener la marcha, reflexionar y escucharse”, además de brindar recursos que han demostrado utilidad para atravesar situaciones críticas. “Estamos seguros de que, cuando le damos lugar a Dios, todo conflicto puede ser superado”, expresó.
Acceso gratuito y alcance del servicio
El Centro de Orientación Familiar es gratuito y está abierto a toda persona que solicite ayuda. “Puede pasar que hay uno de los dos que quiere buscar ayuda y el otro no. Recibimos a ese primero con la esperanza de que después también el otro cónyuge acepte”, explicó.
El sacerdote aclaró que, si bien la propuesta se enmarca en la fe católica, pueden asistir parejas no casadas por Iglesia o incluso no católicas.
Contacto y ubicación
El servicio funciona en la parroquia Sagrado Corazón, ubicada en Enrique Carbó 461, frente a la plaza Sáenz Peña. El número de contacto para solicitar entrevistas es 343 611 4420, disponible para llamadas o mensajes de WhatsApp.