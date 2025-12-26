Carnaval del País 2026: cómo acceder a entradas gratuitas para personas con CUD

El Carnaval del País 2026 comenzará el 3 de enero con un esquema de accesibilidad que incluye entradas sin cargo y beneficios para personas con Certificado Único de Discapacidad, con cupo limitado y un sistema de entrega y alternancia previamente definido.
El Carnaval del País 2026 inicia el 3 de enero y se extenderá por 11 noches consecutivas en Gualeguaychú, consolidándose una vez más como el espectáculo teatral a cielo abierto más grande de la Argentina. En ese marco, la organización informó el esquema de accesibilidad y entrega de entradas destinado a personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD).
Según se comunicó oficialmente, el evento contempla entradas sin cargo, con cupo limitado, para que personas con CUD puedan presenciar el espectáculo en el corsódromo. Para la primera noche, la entrega de entradas se realizará el viernes 2 de enero, debido a que el jueves previo será feriado.
Las personas que cuenten con Certificado Único de Discapacidad podrán acceder al beneficio presentando el documento correspondiente en boletería al momento de retirar la entrada.
En los casos en que el CUD consigne acompañante por movilidad reducida, el acompañante accederá a la bonificación total de la entrada general.
En tanto, cuando el Certificado consigne acompañante pero no se trate de una situación de movilidad reducida, el acompañante abonará el 50% del valor de la entrada general.
En los casos en que el CUD no consigne acompañante, la persona titular deberá abonar la entrada general completa.
Sobre la modalidad de entrega
Desde la organización se recordó que las entradas para personas con CUD deben retirarse los días jueves, dentro del horario habitual de atención. De manera excepcional, para la primera noche del Carnaval del País 2026, la entrega se concretará el viernes 2 de enero.
Asimismo, se informó que las personas con movilidad reducida cuentan con un espacio especialmente diseñado para disfrutar del espectáculo con mayor comodidad. Dicho sector estará emplazado al este del predio, cerca del inicio del desfile, y dispone de un ingreso exclusivo a la altura de calle Chacabuco.
Con el objetivo de garantizar el acceso a una mayor cantidad de personas con CUD, se estableció un sistema de alternancia en la entrega de entradas. De esta manera, una misma persona no podrá concurrir en noches consecutivas, aunque sí tendrá la posibilidad de hacerlo sábado por medio.
Por último, se recordó que el formulario de solicitud de acreditaciones ya se encuentra disponible en la web oficial del Carnaval del País, como en cada edición.
Los organizadores solicitaron leer atentamente los requisitos y precisaron que las solicitudes para la primera noche del Carnaval del País 2026 pueden enviarse hasta el martes 30 de diciembre a las 19:59 horas.