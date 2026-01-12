 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Haciendo Comunidad Será el sábado 31 de enero

Carlos Manuel Ullán presenta "Canción con Todos" en el Paraná Rowing Club

12 de Enero de 2026
El tenor lírico Carlos Manuel Ullán.
El tenor lírico Carlos Manuel Ullán será el protagonista de una nueva propuesta cultural del Rowing. El sábado 31 de enero, a las 21 horas, presentará "Canción con Todos", un viaje musical por el mundo que tendrá lugar en el quincho El Remanso, en la playa del PRC.

 

La iniciativa propone un recorrido por distintas expresiones de la música universal, guiado por la voz y el arte de Ullán, artista de reconocida trayectoria y estrechamente vinculado a la institución, de la que forma parte como socio. Su participación refuerza el sentido de pertenencia y el vínculo entre el club y la cultura, en una experiencia pensada para el disfrute colectivo y el encuentro.

 

"Canción con Todos" se presenta como una velada íntima y cercana, en un entorno natural y emblemático del Paraná Rowing Club, donde la música funciona como hilo conductor para compartir emociones, historias y paisajes sonoros de distintos lugares del mundo.

 

El evento tiene un valor de entrada de 35.000 pesos, que incluye picada y vino. Los cupos son limitados y la actividad está abierta tanto a socios como a no socios.

 

Las entradas se adquieren exclusivamente a través de la Sede Virtual del Paraná Rowing Club, ingresando en el siguiente enlace:

 

www.paranarowingclub.brio.club/eventos

 

Con esta propuesta, el Paraná Rowing Club reafirma su compromiso con la promoción de actividades culturales de calidad, fortaleciendo su rol como espacio de encuentro social, artístico y comunitario. La velada de Carlos Ullán forma parte de la agenda de verano del Club, que incluye además actividades sociales, deportivas y recreativas durante toda la temporada estival. Más información en las redes sociales y la web https://www.paranarowingclub.com.ar/

