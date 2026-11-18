El Consejo General de Educación informó que los docentes de Entre Ríos deberán completar la autoevaluación docente 2026 entre el 21 de noviembre y el 21 de diciembre. El trámite se realizará a través de SAGE y permitirá descargar una constancia con los puntajes y valoraciones obtenidas.
El Consejo General de Educación (CGE) de Entre Ríos informó que el próximo sábado 21 de noviembre comenzará el período obligatorio para completar la autoevaluación docente 2026, un procedimiento que deberá realizarse mediante el Sistema de Administración de la Gestión Educativa (SAGE). Los educadores tendrán tiempo hasta el 21 de diciembre para efectuar la carga correspondiente.
El Tribunal de Calificaciones y Disciplina del organismo recordó que el trámite permitirá a cada docente registrar su autoevaluación y obtener una constancia digital con los puntajes y las valoraciones efectuadas. El documento podrá descargarse o imprimirse desde el sistema.
Desde el CGE advirtieron que el plazo será obligatorio y no habrá posibilidad de completar la carga una vez vencida la fecha establecida, debido a que la plataforma dejará de habilitar esa función conforme a la normativa vigente.
Cómo completar la autoevaluación docente en SAGE
Los docentes deberán ingresar al sistema SAGE con su usuario habitual y seguir una serie de pasos para acceder al apartado correspondiente.
El procedimiento será el siguiente:
- Ingresar al Sistema de Administración de la Gestión Educativa (SAGE).
- Acceder al menú LUP/Legajo Agente.
- Seleccionar la pestaña "Antecedentes".
- Ingresar a la sección "Conceptos actuales".
- Elegir la opción "Autoevaluación".
- Completar la información requerida y, una vez realizada la carga, seleccionar "Descargar constancia".
La herramienta permitirá que cada docente conserve un comprobante digital del procedimiento realizado, con información sobre los puntajes y las valoraciones registradas.
La constancia tendrá un código único de autenticidad
Una de las características del sistema será la posibilidad de obtener un documento respaldatorio que contará con un código único para garantizar su autenticidad.
Según precisaron desde el Tribunal de Calificaciones y Disciplina, la constancia podrá utilizarse como respaldo ante eventuales reclamos administrativos, ya que permitirá acreditar la información registrada en la plataforma.
La implementación de esta herramienta fue posible mediante el trabajo conjunto de los integrantes del cuerpo colegiado y el área de Desarrollo Informático del CGE.
El objetivo de la iniciativa fue fortalecer los procedimientos administrativos vinculados con la evaluación docente, facilitar el acceso a la información y brindar mayor transparencia al proceso.
Qué dijeron desde el Consejo General de Educación
La presidenta del Tribunal de Calificaciones y Disciplina del CGE, María Eugenia Amateis, destacó la importancia de la herramienta para el funcionamiento del sistema educativo provincial.
"La autoevaluación es un insumo fundamental que procura subsanar conflictos que venían de larga data y aspira no sólo a contribuir a la jerarquización docente sino también a la eficiencia y transparencia de los procedimientos administrativos", expresó la funcionaria.
Desde el organismo educativo remarcaron que la digitalización del procedimiento permitirá a los docentes acceder directamente a sus constancias, sin necesidad de realizar gestiones adicionales para obtener el comprobante.
Finalmente, el Tribunal reiteró que el período de carga estará habilitado exclusivamente entre el 21 de noviembre y el 21 de diciembre de 2026 e insistió en la importancia de completar la autoevaluación dentro de las fechas previstas para evitar inconvenientes.