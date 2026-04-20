Asamblea Ciudadana Vecinalista de Paraná convoca a la reunión abierta de este lunes

La Asamblea Ciudadana Vecinalista de Paraná (ACVP) convocó a una reunión abierta para este lunes 20 de abril a las 20 horas, en su sede ubicada en calle Francisco de Bueno 249, con el objetivo de abordar distintos temas vinculados a la planificación urbana y los servicios públicos en la ciudad.

Desde la organización invitaron a participar a vecinos, organizaciones sociales y ambientalistas, en un espacio de intercambio que se desarrolla de manera semanal.

Planificación urbana y ambiente

Uno de los principales ejes del encuentro será la planificación urbana ambiental. En este sentido, se informará sobre los aportes realizados por la Asamblea en las instancias de participación ciudadana vinculadas al desarrollo de un plan para la ciudad.

Según indicaron, estos espacios se llevaron a cabo el pasado 7 de abril y continuarán el próximo 21, en el marco del proceso de elaboración de un programa integral que busca proyectar el crecimiento urbano con enfoque ambiental.

Servicios públicos y demandas vecinales

Otro de los temas centrales será el análisis de los servicios públicos. Durante la reunión se evaluará el avance de distintos trabajos solicitados por las vecinales, así como los cambios recientes en los recorridos del transporte público.

Además, se habilitará un espacio para que los asistentes propongan otros temas de interés, en función de las problemáticas que atraviesan los barrios.

Desde la Asamblea destacaron que el intercambio se rige por principios no partidarios, no religiosos y no discriminatorios. Asimismo, remarcaron la importancia de la participación ciudadana como herramienta para mejorar el bien común.