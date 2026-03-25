Asamblea en ESJA “Poeta Juan L. Ortiz” por la no apertura de primer año: “No hay oportunidad si no hay escuela”

REDACCIÓN ELONCE
La Asamblea de estudiantes y docentes en la escuela “Poeta Juan L. Ortiz” visibiliza la preocupación por la no apertura de primer año y la posible desescolarización de alumnos.
La Asamblea de estudiantes y docentes en la escuela “Poeta Juan L. Ortiz” se llevó adelante en Estación Parera ante una situación que preocupa a toda la comunidad educativa: la no apertura del primer año de la modalidad ESJA y la falta de respuestas oficiales.
Fernanda, coordinadora pedagógica, explicó: “Nos convoca hacer escuchar nuestra voz, sobre todo la de los estudiantes, por la no apertura del primer año de la ESJA”.
En ese sentido, detalló que “Tenemos la lista y son 42 personas reales físicas” las que se inscribieron, pero que debieron ser notificadas de que no podrían comenzar sus estudios.
Consecuencias para estudiantes y docentes
La decisión impacta directamente en la continuidad educativa. “algunos pudieron asistir a otras instituciones y otros quedaron desescolarizados”, sostuvo Fernanda, evidenciando la gravedad del escenario.
Además, advirtió sobre el futuro de la institución: “La idea es que finalice el cursado de segundo, de tercero y cerrarlo”, lo que implicaría la desaparición progresiva del espacio educativo.
Por su parte, la secretaria Rosana señaló: “Tuvimos este año una primera negativa a la apertura del primer año y, en realidad, tampoco tenemos respuesta respecto de la coordinación pedagógica”, remarcando la falta de definiciones por parte del Consejo General de Educación.
Una escuela clave para el barrio
El impacto social de la medida también fue destacado por docentes y alumnos. El profesor Maximiliano remarcó: “Los chicos del barrio, personas que trabajan y tienen la posibilidad de la noche de estudiar, no están pudiendo concluir con esa etapa pendiente”.
Los testimonios de estudiantes reflejan la dimensión humana del conflicto. Una alumna relató: “Iba a firmar cualquier papel mientras que me dejen ingresar a la escuela, quiero terminarla para ser alguien algún día”, al explicar las dificultades para asistir con su hijo.
Desde la comunidad educativa insisten en que la Asamblea de estudiantes y docentes en la escuela “Poeta Juan L. Ortiz” busca visibilizar una problemática mayor: la pérdida de oportunidades educativas. “No hay oportunidad si no hay escuela”, resumió Fernanda, sintetizando el reclamo colectivo.