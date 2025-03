Mantendrán el servicio de Anestesiología en el Hospital Urquiza de Federal

Durante un encuentro encabezado por el ministro de Salud de Entre Ríos, Daniel Blanzaco, la senadora por el departamento Federal, Nancy Miranda, y el presidente de la Asociación Entrerriana de Anestesiología, Ramiro Piérola, se acordó mantener los días de prestación del servicio de Anestesia en el hospital Justo José de Urquiza.

En el marco de posibles modificaciones en la atención de anestesistas en el hospital de Federal debido a la baja de uno de los profesionales que asiste al nosocomio, desde el Ministerio de Salud de Entre Ríos se llegó a un acuerdo con la Asociación Entrerriana de Anestesiología, Analgesia y Reanimación para sostener las prestaciones dos días por semana, como se venía trabajando.

Actualmente, el establecimiento brinda este servicio martes y miércoles. No obstante, el próximo mes se preveía que sólo habría anestesistas disponibles un solo día, lo que hubiese implicado que se resientan las prestaciones que requieren el apoyo de estos especialistas.

Situación resuelta

En la reunión “esta situación se pudo resolver satisfactoriamente, al pactar que los profesionales estén disponibles los días martes y jueves, sosteniendo de este modo la frecuencia semanal”, indicaron desde el Gobierno.

Al respecto, la senadora Nancy Miranda indicó: "Mantenemos el compromiso de continuar trabajando juntos para que, en un futuro no muy lejano, este nosocomio amplíe sus coberturas, lo cual hoy no es posible por no contar con los profesionales suficientes para cubrir todas las necesidades del departamento".

En tanto, también agradeció al ministro Blanzaco y a Piérola "por la predisposición y celeridad para resolver lo planteado".

