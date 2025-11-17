 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Analizarán la composición y calidad de las mieles entrerrianas

17 de Noviembre de 2025
Analizarán las mieles producidas en Entre Ríos
En el marco del proyecto de Diferenciación y Caracterización de Mieles Entrerrianas 2025, la Coordinación Apícola dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca implementa un protocolo de muestreo que unifica criterios para la extracción y análisis de muestras en salas de extracción particulares y cooperativas apícolas.

 

El objetivo es evaluar la diversidad botánica y la calidad del producto regional, mediante el estudio de la composición polínica y de las características físico-químicas de las mieles, generando información clave para potenciar su posicionamiento en los mercados nacionales e internacionales.

 

Las muestras se obtendrán de apiarios representativos de la provincia, priorizando aquellos que cuenten con trazabilidad y georreferenciación de los lotes de miel, o que trabajen con una diversidad de regiones productivas. El procedimiento se llevará a cabo durante la extracción de la miel, antes de su carga en tanques decantadores o tambores, garantizando que cada muestra represente la producción de un único apiario.

 

Las fechas de corte se establecen en dos etapas:

Inicio de temporada: hasta el 15 de diciembre.

Fin de temporada: después del 15 de diciembre, válidas sólo si los melarios fueron introducidos con posterioridad a esa fecha.

Cada muestra deberá obtenerse directamente de la batea de extracción, en frascos estériles de 300 cc, evitando contaminación y asegurando un llenado completo.

 

Los frascos serán etiquetados con información clave, incluyendo fecha de muestreo, ubicación, georreferenciación, datos del apicultor o cooperativa y flora predominante.

 

El coordinador de Apicultura de la provincia, Rodrigo Toledo, señaló que "La uniformidad en el procedimiento y la correcta trazabilidad de las muestras son fundamentales para garantizar la comparabilidad de los datos y la fiabilidad de los resultados" y agregó que "esta iniciativa representa la primera experiencia de la provincia en la gestión de un proyecto de esta naturaleza y escala".

 

Fortalecer la identidad de la miel entrerriana

El análisis de las muestras permitirá diferenciar las mieles entrerrianas según su origen botánico y geográfico, aportando herramientas científicas para respaldar su calidad y fortalecer la identidad de un producto emblemático de la apicultura provincial.

 

Las muestras deberán conservarse en lugares oscuros y frescos hasta su traslado a la sede de la Coordinación Apícola, 25 de Mayo 113, 1° piso, Paraná. Para más información o instrucciones sobre la toma de muestras, los interesados pueden comunicarse al correo apicultura.entrerios@gmail.com o al WhatsApp +54 9 3456 40-9649.

