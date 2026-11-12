Más de 100 alumnos celebraron la tradición con bailes, juegos y una muestra artística

REDACCIÓN ELONCE
La escuela María Reina Inmaculada realizó una jornada dedicada a las costumbres argentinas, con danzas folclóricas, juegos tradicionales y producciones artísticas. Docentes y estudiantes contaron a Elonce cómo vivieron la celebración, que reunió a las familias.
La escuela María Reina Inmaculada de barrio Macarone de Paraná celebró la Semana de la Tradición con una jornada que reunió a alrededor de 100 alumnos del nivel primario, docentes y familias. La propuesta incluyó bailes folclóricos, juegos tradicionales y una muestra anual de música y artes visuales, en la que los estudiantes compartieron los conocimientos adquiridos durante el ciclo lectivo.
La actividad se desarrolló durante la mañana de este jueves y contó con la participación de niños que asistieron vestidos con prendas típicas de la tradición argentina. Polleras, camisas y otros elementos característicos formaron parte de una celebración que combinó aprendizaje, entretenimiento y expresiones culturales.
En diálogo con Elonce, la directora Yamila Kelly y la profesora de Música, Luisa Fernández, destacaron el entusiasmo de los estudiantes y el acompañamiento de las familias, que colaboraron con la preparación de la jornada.
Bailes y juegos para mantener vivas las tradiciones
La profesora de Música explicó que la actividad tuvo como objetivo recuperar y compartir las costumbres argentinas a través de distintas expresiones artísticas.
“Decidimos mostrar nuestras raíces y nuestras tradiciones. Esta muestra se hace todos los años y la propuesta se desarrolló a través de bailes y juegos tradicionales”, comentó Luisa Fernández.
La docente señaló que los alumnos se prepararon durante las clases y ensayaron las presentaciones para compartirlas con sus compañeros y familiares.
“Los niños están todos vestidos, muy emocionados. Han participado y ensayado. Esto es algo que esperan todos los años porque saben que trabajamos en el aula las tradiciones, las costumbres, las comidas y los bailes”, explicó.
Entre las actividades se destacaron las danzas folclóricas y las carreras de caballos de juguete, una propuesta recreativa que despertó entusiasmo entre los estudiantes.
Una muestra de música y artes visuales
La celebración también permitió presentar los trabajos realizados durante el año en las áreas de música y artes visuales.
Fernández explicó que la propuesta se organizó de manera conjunta con la docente de Arte, quien preparó actividades vinculadas con la elaboración de piezas de vajilla en arcilla.
De esta manera, los alumnos pudieron mostrar diferentes producciones y experiencias desarrolladas en las clases.
Por su parte, la directora Yamila Kelly destacó que la jornada permitió observar los aprendizajes alcanzados durante el ciclo escolar.
“Es una mañana de muchas emociones porque vemos que lo que se trabaja durante el año en el aula con las docentes, sobre todo en las áreas estético-expresivas de música y arte, se ve reflejado hoy”, expresó.
La directiva remarcó que el principal objetivo fue que los niños disfrutaran de la experiencia y compartieran sus conocimientos. “Lo más importante es que los niños están felices y se ve su aprendizaje”, sostuvo.
El acompañamiento de las familias
La directora explicó que participaron alrededor de 100 estudiantes del nivel primario y que las familias tuvieron un papel importante en la preparación.
Según contó, muchos alumnos llegaron a la escuela a las 8:20 ya vestidos para las presentaciones, mientras que otros recibieron la ayuda de sus familiares para completar la vestimenta.
“Han venido todos y las familias acompañaron. Muchos llegaron caracterizados y, a otros, sus familiares vinieron a vestirlos”, relató Kelly.
La organización también contó con la colaboración del equipo directivo y personal auxiliar, que participó en la preparación de la ambientación, el telón y los espacios destinados a las actividades.
“El chamamé es el mejor de la historia”
Durante la recorrida de Elonce, los estudiantes compartieron sus experiencias mientras participaban de los juegos y las presentaciones.
Uno de los momentos más entretenidos fue la carrera de caballos de juguete, en la que los niños compitieron entre risas y demostraron su entusiasmo por las actividades.
Al ser consultados sobre las danzas que habían interpretado, varios alumnos mencionaron el chamamé y otras representaciones relacionadas con las costumbres argentinas.
“El chamamé es el mejor de la historia”, expresó uno de los niños, orgulloso de haber participado en el baile.
Otros estudiantes contaron que habían realizado una presentación vinculada con la yerba mate, uno de los elementos más representativos de la tradición nacional.
La jornada continuó con juegos, bailes y distintas actividades que permitieron a los alumnos compartir lo aprendido durante el año.
Así, la comunidad educativa de María Reina Inmaculada celebró sus raíces culturales mediante una propuesta que integró a estudiantes, docentes y familias, con la música, el arte y las tradiciones como protagonistas.