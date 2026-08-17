Aldea Protestante celebró sus 148 años y proyectan enseñar alemán desde el nivel inicial

Aldea Protestante celebró su 148° aniversario con un acto que reunió a autoridades y vecinos. Durante los festejos se anunció un proyecto para incorporar la enseñanza del idioma y dialecto alemán en el nivel inicial y se inauguró el reloj artesanal “Dorffuhr”.
Aldea Protestante celebró sus 148 años con una jornada destinada a recuperar su historia y preservar el legado cultural de los alemanes del Volga. Durante el acto se anunció que la Provincia y el Consejo General de Educación avanzan en un proyecto para incorporar la enseñanza del idioma y dialecto alemán como estímulo en el nivel inicial.
La vicegobernadora Alicia Aluani participó de la celebración en representación del Ejecutivo provincial junto al presidente comunal, Duilio Herbel. Ambos destacaron el aporte de las familias pioneras y la importancia de transmitir sus tradiciones a las nuevas generaciones.
La localidad del departamento Diamante fue fundada el 21 de julio de 1878 junto con Valle María, San Francisco, Spatzenkutter y Salto. Estas comunidades son reconocidas como las Aldeas Madres, donde todavía se mantienen distintas expresiones culturales heredadas de los inmigrantes alemanes del Volga.
Un proyecto para preservar el idioma
Herbel anunció durante la ceremonia que se trabaja junto al Gobierno provincial y el Consejo General de Educación para avanzar con una iniciativa destinada a incorporar el idioma y dialecto alemán desde los primeros años de formación.
La propuesta tiene como objetivo recuperar y preservar una parte central de la herencia cultural de la región. “Estos 148 años dejaron un legado que tenemos la responsabilidad de cuidar y hacerlo grande”, sostuvo el presidente comunal.
“Nuestros antepasados vinieron con muy poco en lo material, pero con mucho esfuerzo, fe y una identidad clara que supieron mantener en el tiempo”, agregó Herbel al referirse a las familias que fundaron la comunidad.
El reconocimiento a las familias pioneras
Durante su intervención, Aluani destacó la construcción de la identidad local y recordó el aporte realizado por quienes se instalaron en la zona. “Hoy honramos a aquellas familias que fundaron este lugar, preservaron su cultura y fe, y echaron profundas raíces entrerrianas”, afirmó.
La vicegobernadora también puso énfasis en el papel de los adultos mayores en la conservación de las costumbres y consideró necesario que ese patrimonio sea transmitido a los jóvenes mediante valores vinculados con el trabajo, la solidaridad y la vida comunitaria.
“Entre Ríos se construye con cada una de estas comunidades que trabajan, apuestan al futuro y mantienen la mirada siempre hacia adelante”, sostuvo Aluani. Del acto participaron además el senador Gustavo Vergara, el diputado Lénico Aranda y la secretaria coordinadora de la Cámara de Senadores, Julieta Sosa.
Un nuevo símbolo para Aldea Protestante
La programación incluyó la presentación del libro El país de los gurises, de Diego Quiroga, ilustrado por Mariela Heinrich. También hubo propuestas musicales y espectáculos de danza protagonizados por artistas e instituciones de la localidad.
Uno de los momentos destacados del cierre fue la inauguración del “Dorffuhr”, que significa “reloj de la aldea”, una obra artesanal de estilo medieval que quedó incorporada al paisaje de la comunidad.
El proyecto fue impulsado por el poblador Lucas Daniel Dalinger y realizado con la colaboración de trabajadores de la comuna y vecinos. El nuevo reloj se sumó así a los símbolos de una localidad que celebró sus 148 años reivindicando sus raíces y proyectando acciones para conservarlas entre las próximas generaciones.