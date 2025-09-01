 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Haciendo Comunidad

Agentes de la Secretaría de Trabajo se capacitan como mediadores

Más de 30 trabajadores participan de un curso de formación en mediación, impulsado por un convenio entre el Ministerio de Gobierno y Trabajo y la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER.

1 de Septiembre de 2025
Agentes de la Secretaría de Trabajo se capacitan como mediadores.
Agentes de la Secretaría de Trabajo se capacitan como mediadores.

Agentes de la Secretaría de Trabajo se capacitan como mediadores. Más de 30 trabajadores de la provincia realizan un curso de formación en mediación a partir de un convenio entre el Ministerio de Gobierno y Trabajo y la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER).

 

El curso, homologado por el Ministerio de Justicia de la Nación, es dictado por la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER en localidades de toda la provincia y cuenta con docentes expertos en resolución de conflictos. Consta de seis seminarios online, curso de entrenamiento en mediación de modalidad mixta y pasantías de observación en mediación prejudicial.

El secretario de Trabajo, Mariano Camoirano, destacó la importancia de "la formación específica para la profesionalización del organismo y el aporte al crecimiento de los trabajadores", y puso énfasis en que la capacitación se realiza de manera gratuita, en el marco de la gestión llevada adelante desde el Ministerio de Gobierno y Trabajo.

Participan trabajadores del área de relaciones laborales de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, tanto del espacio de conciliación laboral de Paraná como de las distintas delegaciones departamentales.

Temas:

Uner agentes formación
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso