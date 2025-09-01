Agentes de la Secretaría de Trabajo se capacitan como mediadores. Más de 30 trabajadores de la provincia realizan un curso de formación en mediación a partir de un convenio entre el Ministerio de Gobierno y Trabajo y la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER).
El curso, homologado por el Ministerio de Justicia de la Nación, es dictado por la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER en localidades de toda la provincia y cuenta con docentes expertos en resolución de conflictos. Consta de seis seminarios online, curso de entrenamiento en mediación de modalidad mixta y pasantías de observación en mediación prejudicial.
El secretario de Trabajo, Mariano Camoirano, destacó la importancia de "la formación específica para la profesionalización del organismo y el aporte al crecimiento de los trabajadores", y puso énfasis en que la capacitación se realiza de manera gratuita, en el marco de la gestión llevada adelante desde el Ministerio de Gobierno y Trabajo.
Participan trabajadores del área de relaciones laborales de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, tanto del espacio de conciliación laboral de Paraná como de las distintas delegaciones departamentales.