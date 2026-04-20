Agentes de la OSER finalizaron la tercera cohorte de capacitación en Atención Ciudadana

La iniciativa se enmarca en el programa Entre Ríos desde Adentro y forma parte de una política sostenida de fortalecimiento del vínculo entre el Estado provincial y la ciudadanía.
La Secretaría General de la Gobernación, a través de la Secretaría de Participación y Atención Ciudadana, realizó el cierre de la tercera cohorte de capacitación en Buenas Prácticas de Atención Ciudadana, de la que participaron trabajadores de la Obra Social de Entre Ríos (OSER).
La iniciativa se enmarca en el programa Entre Ríos desde Adentro y forma parte de una política sostenida de fortalecimiento del vínculo entre el Estado provincial y la ciudadanía.
En esta instancia, se capacitaron a 400 agentes de la OSER, alcanzando un total de 83 sedes distribuidas en 71 localidades de la provincia. La modalidad implementada fue híbrida, combinando dos encuentros presenciales con dos instancias virtuales, lo que permitió ampliar el alcance territorial y facilitar la participación de equipos en distintos puntos de Entre Ríos. El secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, destacó la nueva cohorte que permite seguir fortaleciendo la atención ciudadana en toda la provincia.
El cierre se desarrolló de manera presencial en las ciudades de Paraná, Gualeguaychú y Concordia, marcando el final de un proceso formativo que puso el foco en la mejora continua de la atención al público, incorporando herramientas técnicas, habilidades blandas y enfoques de atención inclusiva.
La actividad se enmarca en una línea de trabajo que viene sosteniendo el programa Entre Ríos desde Adentro, articulando con distintas áreas del Estado provincial como Desarrollo Humano, Desarrollo Económico, Registros Civiles, la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) y la propia OSER, con el objetivo de fortalecer las capacidades de atención y acompañar a los equipos que tienen contacto directo con la ciudadanía.
"Cada instancia de formación nos permite seguir consolidando una forma de trabajo centrada en las personas. Sabemos que la atención al ciudadano es muchas veces la puerta de entrada al Estado, y por eso apostamos a brindar herramientas que mejoren esa experiencia, haciendo más simples los procesos y más fácil cada gestión", expresó Valentina Götte, secretaria de Participación y Atención Ciudadana.
Por su parte, desde la obra social, el vicepresidente Ricardo García sostuvo: "En la OSER sabemos que la calidad del servicio empieza por nuestra gente. Trabajamos con la salud de las personas, donde cada afiliado merece no solo una solución, sino un acompañamiento genuino en los momentos más sensibles. Por eso este tipo de capacitaciones es clave"
A través de estas capacitaciones, ya se han formado en buenas prácticas de atención ciudadana a más de 1.500 agentes desde el inicio del programa. En este sentido, el Gobierno provincial continúa impulsando la jerarquización del empleo público, y a la vez reafirma el compromiso con la construcción de un Estado más cercano, accesible y eficiente, fortaleciendo la atención y entendiendo que su rol es central en la experiencia cotidiana de la ciudadanía con el Estado.