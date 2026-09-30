Advierten por nuevos consumos problemáticos: alcohol, apuestas y pantallas entre las preocupaciones

REDACCIÓN ELONCE
Autoridades provinciales y nacionales participaron de una jornada con organizaciones de Entre Ríos y Santa Fe. Ante Elonce, remarcaron que las adicciones exceden al consumo de drogas y destacaron la necesidad de fortalecer la prevención y el trabajo territorial.
Autoridades nacionales y provinciales encabezaron este miércoles un encuentro regional sobre consumos problemáticos y salud mental en el Museo Casa de Gobierno, en Paraná. La jornada reunió a organizaciones de Entre Ríos y Santa Fe que trabajan en prevención, asistencia y acompañamiento, con el objetivo de intercambiar experiencias y definir estrategias conjuntas.
La actividad fue impulsada por Sedronar y contó con la participación de la vicegobernadora Alicia Aluani; el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein; el responsable provincial del área de Consumos Problemáticos, Pablo Cymbalista; y la subsecretaria de Atención y Acompañamiento en Materia de Drogas de Sedronar, Silvia Pisano, entre otras autoridades.
Durante el encuentro se realizaron talleres con organizaciones que mantienen convenios con el organismo nacional y otras instituciones de la sociedad civil. El eje estuvo puesto en la articulación entre Nación, Provincia, municipios y entidades territoriales.
“Los consumos problemáticos no tienen delimitaciones”
Aluani destacó ante Elonce la importancia de abordar la problemática de manera integral y señaló que el trabajo comunitario resulta fundamental para la prevención.
“La problemática de la salud mental y de los consumos problemáticos no tiene delimitaciones de regiones ni de rostros. Tenemos que trabajar en forma conjunta Nación, Provincia, municipios y comunidad”, sostuvo la vicegobernadora.
Recordó, además, que el Gobierno entrerriano puso en funcionamiento en julio la Comisión Provincial Interministerial de Consumos Problemáticos y Salud Mental, destinada a coordinar las intervenciones de las diferentes áreas estatales.
“Desde el Gobierno de Entre Ríos lo abordamos desde la salud pública, las tareas de prevención y el trabajo en red, que es lo más importante”, expresó.
Alcohol, apuestas y pantallas
La vicegobernadora señaló que el concepto de consumo problemático se amplió y ya no está relacionado exclusivamente con sustancias como la cocaína o la marihuana.
“No se trata solamente de las drogas comunes que todo el mundo conoce. También está atravesado por el alcohol, se suman los juegos y las pantallas, que ocupan tanto tiempo en la vida de los niños”, indicó Aluani.
En particular, manifestó preocupación por el impacto que puede generar el uso excesivo de pantallas durante la infancia y sostuvo que se trata de una situación que requiere atención por sus posibles consecuencias sobre el desarrollo.
En ese marco, las autoridades insistieron en fortalecer las herramientas de prevención y capacitación en los barrios. “Necesitamos mucho de la comunidad, porque con los recursos que tiene y el conocimiento de su territorio puede abordar estas situaciones. Lo más importante es la prevención”, afirmó Aluani.
Sedronar planteó fortalecer el trabajo conjunto
Por su parte, Pisano explicó que la jornada buscó reunir a los diferentes dispositivos que trabajan junto a Sedronar, ya sea mediante convenios con gobiernos provinciales y municipales o con organizaciones de la sociedad civil.
“Es un espacio para reflexionar cuál es la realidad del consumo, cómo está apareciendo, cómo lo estamos pudiendo resolver y qué nuevas estrategias debemos poner en marcha”, señaló la funcionaria nacional.
En el encuentro también participaron representantes vinculados a áreas de Seguridad, Niñez, Trabajo y Prevención. Pisano destacó que el objetivo fue construir respuestas coordinadas para las personas que atraviesan consumos problemáticos.
“Tenemos que hacerlo de manera articulada, para que todos los actores de una comunidad puedan trabajar en conjunto, porque la respuesta es para la comunidad”, remarcó.
La aclaración de Sedronar sobre los fondos
Durante la conferencia, Pisano fue consultada por planteos de organizaciones de Paraná, entre ellas dispositivos vinculados a Hogares de Cristo, que habían manifestado demoras en la llegada de partidas económicas de Sedronar.
En respuesta, la funcionaria aclaró que durante enero se había producido una demora que, según indicó, fue subsanada. “Durante el mes de enero hubo un pequeño retraso que luego se normalizó y se efectuaron todos los pagos como correspondía. Hoy están al día”, afirmó Pisano.
La subsecretaria sostuvo que el acompañamiento a las organizaciones no se limita al financiamiento, sino que también comprende asistencia técnica y capacitación permanente.
“El apoyo no es solamente financiero. También es técnico. Estamos permanentemente comunicándonos para ver qué cosas hay que resolver y haciendo instancias de actualización y formación para brindar herramientas”, explicó.
Pisano señaló que los dispositivos ambulatorios y preventivos pueden brindar atención a niños, adolescentes, adultos y personas mayores. Aclaró que existen condiciones particulares para los espacios convivenciales, donde no corresponde la permanencia conjunta de menores y adultos.
Por su parte, Hein valoró la posibilidad de reunir a diferentes organismos para discutir acciones coordinadas frente a una problemática que, según sostuvo, presenta múltiples dimensiones. "Es la oportunidad donde podemos debatir con respecto a qué acciones en conjunto podemos generar con con el gobierno nacional", indicó.
El encuentro continuó con talleres e intercambios entre las organizaciones participantes, con el objetivo de compartir experiencias, plantear las dificultades que enfrentan diariamente y avanzar en estrategias conjuntas de prevención y acompañamiento de personas con consumos problemáticos.