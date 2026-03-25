 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Haciendo Comunidad

Abrió la inscripción para el tercer año de la Murga del Paraná

La propuesta de la Municipalidad de Paraná, se desarrollará los jueves a las 17 horas en el Centro Cultural Juan L. Ortiz (Bv. Racedo 250). Está destinada a personas mayores de 18 años, con cupo limitado y con inscripción previa.

25 de Marzo de 2026
Tercer año de la Murga del Paraná.
Tercer año de la Murga del Paraná. Foto: (MdP).

La propuesta de la Municipalidad de Paraná, se desarrollará los jueves a las 17 horas en el Centro Cultural Juan L. Ortiz (Bv. Racedo 250). Está destinada a personas mayores de 18 años, con cupo limitado y con inscripción previa.

La Municipalidad de Paraná presentó una nueva edición de la Murga del Paraná, una iniciativa que transita su tercer año y propone la conformación de una murga estilo uruguayo en la ciudad. El proyecto está a cargo de Jorge “Coca” Vidal, ex integrante de Falta y Resto.

 

Se trata de una propuesta de formación inicial abierta a toda la comunidad, sin necesidad de contar con experiencia previa, que consolida un espacio de encuentro y expresión colectiva. El taller estará acompañado por un equipo de instructores con trayectoria en el género.

 

Cada encuentro se organizará en dos ejes principales: canto y percusión. Además, se abordarán aspectos fundamentales de la murga estilo uruguayo, como su historia, el trabajo escénico, las técnicas de clown, el vestuario y la estructura de un espectáculo, que incluye presentación, salpicón, canción final y retirada.

 

Las personas interesadas pueden realizar consultas e inscribirse a través de los correos paranacultura@gmail.com y direccionescultura@gmail.com

 

Inscripciones: http://docs.google.com/forms/d/1taH6B7MPRRZspICfGW7e6fe0qCgoC9o3ljKjVnmzkcs/viewform?edit_requested=true

Temas:

Municipalidad de Paraná Paraná
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso