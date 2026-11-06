Abrieron la inscripción al programa de capacitación sobre Boleta Única de Papel para docentes entrerrianos

El programa de formación Ciudadanía para la Democracia fue declarado de interés por el Consejo General de Educación y ofrecerá instancias virtuales y presenciales durante el mes de noviembre.
El Gobierno de Entre Ríos, a través del Ministerio de Gobierno y Trabajo, junto con la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), invita a docentes de todos los niveles educativos a participar del Programa de Formación "Ciudadanía para la Democracia", una propuesta de capacitación sobre el sistema de Boleta Única de Papel en la provincia.
La iniciativa cobra especial relevancia pedagógica e institucional al haber sido declarada de Interés mediante la Resolución N.º 1761/26 del Consejo General de Educación (CGE). A través de esta articulación, se busca brindar a los educadores herramientas precisas y conocimientos normativos para que actúen como replicadores dentro de las aulas, promoviendo el voto informado y el fortalecimiento de la cultura democrática en el territorio provincial.
Las jornadas formativas tendrán una duración de 90 minutos y se estructurarán en diferentes alternativas horarias para facilitar la participación del personal docente: el 11, 12 y 13 de noviembre se desarrollarán encuentros en modalidad virtual y sincrónica; en tanto que el 16 de noviembre (a las 14 horas) habrá jornada en modalidad presencial, a desarrollarse en el salón del Consejo General de Educación (CGE).
Los interesados en formar parte de este trayecto formativo deberán completar el registro correspondiente de manera digital. El formulario de inscripción ya se encuentra disponible a través del enlace adjunto.