Abren una convocatoria para distribuir microcréditos en municipios y comunas de Entre Ríos

El Gobierno de Entre Ríos abrió una nueva convocatoria para que municipios y comunas puedan incorporarse al programa de microcréditos para el Impulso Local, una herramienta destinada a fortalecer emprendimientos productivos y de servicios en distintas localidades de la provincia.

La iniciativa es impulsada por la Secretaría de Integración Económica y Desarrollo Comunitario, a través de la Dirección General de Economía Social y Política Comunitaria.

La inscripción permanecerá abierta hasta el próximo 21 de junio y está orientada a gobiernos locales interesados en administrar fondos destinados al financiamiento de proyectos productivos.

Una herramienta para impulsar emprendimientos

El programa de microcréditos tiene como objetivo ampliar las posibilidades de acceso al financiamiento para personas que desarrollan actividades productivas o de servicios.

A través de este esquema, los municipios y comunas seleccionados recibirán fondos rotativos que posteriormente serán destinados a emprendedores de sus respectivas comunidades.

La propuesta apunta a promover la generación de empleo, fortalecer la producción local y acompañar el crecimiento de iniciativas económicas en diferentes puntos del territorio provincial.

Además del financiamiento, el programa contempla instancias de asistencia técnica y seguimiento para mejorar la gestión de los proyectos beneficiados.

Qué municipios y comunas pueden participar

La convocatoria está destinada a municipios y comunas que adhieran al Régimen de Promoción y Fomento de la Economía Social y al Régimen Provincial de Microcréditos para el Desarrollo de la Economía Social.

Según se informó, los gobiernos locales que resulten seleccionados actuarán como administradores de los fondos y serán responsables de canalizar los recursos hacia los emprendimientos y cooperativas de trabajo.

La iniciativa forma parte de una política pública orientada a fortalecer las economías regionales y generar nuevas oportunidades de desarrollo económico en las comunidades entrerrianas.

Desde el Gobierno destacaron que el acceso a herramientas de financiamiento resulta clave para consolidar proyectos que generan ingresos y promueven la actividad económica local.

Cómo realizar la inscripción

Los municipios y comunas interesados en incorporarse al programa de microcréditos deberán completar el formulario de preinscripción habilitado por la provincia

(https://forms.comunicacionentrerios.com/f/131/diagnsticogeneraldemunicipiosycomunas).

El trámite constituye el primer paso para participar de la convocatoria y acceder a los fondos destinados al fortalecimiento de emprendimientos productivos y de servicios.

La inscripción estará disponible hasta el 21 de junio y permitirá evaluar las postulaciones de los gobiernos locales interesados en sumarse a la iniciativa.