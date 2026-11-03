Abren las inscripciones para el último taller del año de Mayores Conectados en Paraná

Esta nueva capacitación comenzará el 10 de noviembre y se desarrollará durante cuatro encuentros, de 10 a 12 horas, en el Mirador TEC, ubicado en Gregoria Matorras 859 de la capital entrerriana.
La Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, junto a la Secretaría de Modernización, Ciencia, Tecnología e Innovación y el Banco Entre Ríos, llevarán adelante la última edición del año del programa Mayores Conectados en Paraná. La iniciativa, que se desarrolla desde principios de 2026, busca fortalecer las habilidades digitales de las personas jubiladas y promover su autonomía en el uso de herramientas tecnológicas.
Esta nueva capacitación comenzará el 10 de noviembre y se desarrollará durante cuatro encuentros, de 10 a 12 horas, en el Mirador TEC, ubicado en Gregoria Matorras 859 de la capital entrerriana.
A través de actividades prácticas, los participantes podrán incorporar conocimientos para utilizar herramientas digitales, realizar operaciones bancarias y administrar sus finanzas de manera más sencilla, segura e independiente.
Con esta última edición, el programa cerrará su ciclo anual de capacitaciones en Paraná, consolidando un espacio de aprendizaje y acompañamiento que, a lo largo del año, contribuyó a reducir la brecha digital y facilitar el acceso de las personas mayores a servicios y gestiones cotidianas.
Inscripciones
La actividad es libre y gratuita, con cupos limitados. Las personas interesadas pueden inscribirse en la sede de la Caja de Jubilaciones, ubicada en Andrés Pazos 127 de Paraná, o comunicarse al teléfono 343 6230099.