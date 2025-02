Uriel Lozano habló sobre el show con Cacho Deicas y las divisiones en Los Palmeras

El escándalo que rodea la interna de Los Palmeras continúa desatando polémicas y acusaciones cruzadas, y ahora es Uriel Lozano quien se refirió al show con Rubén Cacho Deicas que generó divisiones en el grupo. El conflicto se desató luego de que Deicas, quien había suspendido un show por problemas de salud, se presentara sorpresivamente en el recital de Lozano el 28 de diciembre en la Estación Belgrano, marcando el inicio de una serie de enfrentamientos dentro de la banda.

En los días posteriores, Marcos Camino, integrante de Los Palmeras, expresó su malestar en un grupo de WhatsApp, algo que fue reflejado por el hijo de Deicas en sus redes sociales. En los chats filtrados, se podía leer cómo Camino acusaba a Cacho de perjudicar a la banda al suspender su show por motivos de salud, y luego aparecer en las redes cantando con Lozano de forma “gratis”. La tensión entre los miembros de la banda crecía.

Uriel Lozano, por su parte, explicó que su relación con Los Palmeras data de 1999, y que siempre mantuvo un fuerte cariño por el grupo. “Los amo, la gente alrededor mío sabe lo que siento por ellos. Me crié con ellos y tengo recuerdos muy lindos”, expresó el cantante, quien desdramatizó la filtración de los chats y dejó en claro que su intención era colaborar de buena fe con la banda.

Sobre el recital que originó el conflicto, Lozano aclaró que la llegada de Cacho fue una sorpresa para él, como suele suceder en sus relaciones de amistad. “Cacho tiene esa costumbre, me sorprendió en una conferencia de prensa, y lo mismo pasó ese día. Él llegó y me fue a saludar”, dijo Lozano, quien aseguró que no tenía mala intención en su gesto.

Al ser consultado sobre los chats filtrados, Lozano mostró su deseo de que las diferencias dentro de la banda se solucionen. “No me molestaron los chats. Son cosas internas de ellos, quiero que estén bien. Tengo cariño y respeto por Cacho y Marcos Camino. Los conozco hace años”, expresó el cantante, quien también recordó la figura de Cacho Deicas, quien se encuentra en pleno proceso de recuperación tras sufrir un ACV.

“Cacho está evolucionando bien, me dijeron que está en su casa y lo están cuidando muy bien. Son el dúo perfecto para Los Palmeras”, dijo Lozano, quien añadió que no sabe qué sucedió entre ellos, pero que desea lo mejor para la banda y que Cacho se recupere para que puedan seguir adelante.

Por su parte, el 28 de enero, Cacho Deicas reapareció en las redes sociales a través de un video donde agradeció a sus seguidores por los mensajes de apoyo y bendiciones que recibió durante su proceso de recuperación. “Hoy es el día de mi cumpleaños y la gente no se ha olvidado. Gracias por todo lo que hicieron por mí”, expresó el cantante desde su cuenta de Instagram.

Sin embargo, en las últimas semanas, se notaron algunos movimientos en el perfil de Deicas que generaron suspicacias. En su biografía de Instagram, donde antes se describía como el “cantante de cumbia de Los Palmeras”, ahora se presenta simplemente como “cantante de cumbia santafesina”. Además, dejó de seguir al grupo con el que alcanzó la fama, lo que generó rumores sobre una posible separación del grupo. (Teleshow)