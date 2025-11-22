Stefi Roitman celebró el cumpleaños de Ricky Montaner con un sensual video

En medio de rumores de crisis, Stefi Roitman sorprendió a Ricky Montaner con un posteo cargado de amor y un video sensual que encendió las redes sociales.
Stefi Roitman eligió una forma muy especial para felicitar a su marido, Ricky Montaner, en el día de su cumpleaños, demostrando que su amor está más fuerte que nunca a pesar de los rumores de crisis que habían rondado su relación. En un emotivo mensaje publicado en su cuenta de Instagram, la actriz expresó su amor y admiración por Ricky, destacando la felicidad que le genera estar a su lado.
En su posteo, Stefi escribió: “Vos me das besos y yo sonrío, quiero hoy y siempre devolverte todo el amor que me das. Amo celebrarte. Amo ser tu esposa”. Además, agregó: “Siento un orgullo inexplicable por vos. Feliz cumpleaños, mi amor. Gracias a Dios por tu vida. Sos excepcional. Gracias por dejarme crecer al lado tuyo y que seamos cada día más equipo, más familia, más nosotros. Todo lo que viene es hermoso. Te voy a llenar de besos”. Estas palabras, acompañadas de emojis y mucho sentimiento, dejan claro que su relación sigue adelante, fortalecida por el amor que se profesan.
El perreo sensual que encendió las redes sociales
Pero el mensaje de amor no fue lo único que llamó la atención de los seguidores de Stefi. En las historias de Instagram, la actriz compartió un video que rápidamente se viralizó. En las imágenes, se la ve bailando un perreo sensual frente al espejo, completamente entregada al ritmo de la música y con la complicidad de su marido, quien la observaba desde atrás con una sonrisa divertida.
El video, que se ha convertido en uno de los contenidos más comentados y replicados en las redes, es la prueba de que la relación entre Stefi y Ricky sigue siendo sólida y llena de complicidad. A pesar de los rumores que en su momento indicaron una crisis en su pareja, este gesto dejó claro que ambos están atravesando un gran momento juntos. El video no solo fue una forma de celebrar el cumpleaños de Ricky, sino también una demostración de confianza y amor mutuo que los fans no tardaron en elogiar.
La crisis superada: Stefi Roitman y Ricky Montaner más unidos que nunca
Los rumores de crisis en la relación de Stefi Roitman y Ricky Montaner habían circulado hace unos meses, cuando la actriz había confesado públicamente que atravesaban un momento complicado. Sin embargo, el emotivo mensaje de cumpleaños y el video sensual en las redes sociales parecen ser una clara señal de que la pareja ha logrado superar esas dificultades.