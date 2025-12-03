Rocío Marengo presentó a su hijo Isidro con un tierno video y un emotivo mensaje

Rocío Marengo presentó a su hijo Isidro tras su nacimiento en el Sanatorio Otamendi. La artista y Eduardo Fort compartieron un video y expresaron su felicidad por la llegada del bebé.
Rocío Marengo presentó a su hijo Isidro este miércoles con un emotivo video que publicó en sus redes sociales, donde mostró las primeras imágenes del bebé junto a un mensaje cargado de alegría. El niño nació a las 10.54 en el Sanatorio Otamendi y pesó 2,480 kilos, según detalló la propia artista en Instagram.
“¡Estamos muy felices! ¡Bienvenido bebito!”, escribió Marengo al anunciar la llegada de su primer hijo junto a Eduardo Fort. La publicación rápidamente cosechó miles de “me gusta” y comentarios de seguidores que celebraron el nacimiento.
La flamante mamá aprovechó el mensaje para agradecer el cariño recibido durante el embarazo. “Siempre me sentí muy acompañada, querida y apoyada por ustedes y no quiero dejarlos afuera de este momento tan mágico”, expresó con emoción.
Agradecimientos al equipo médico y repercusiones del anuncio
En su posteo, Marengo dedicó un párrafo especial a los profesionales que la acompañaron durante el parto. “No puedo dejar de agradecer como primera medida a mi obstetra, el Dr. Alejandro Falco. Rey, la rompes toda. A Marcela, Mariela, Federico, María Inés Viglierchio… y a todo un equipo espectacular que hoy trajo a mi bebé al mundo. Son enormes”, sostuvo.
El video generó una inmediata repercusión entre sus seguidores, quienes enviaron mensajes de cariño. “¡Todas las bendiciones Ro y Edu! ¡Bienvenido Isidro hermoso!”, “Qué hermoso. Bendiciones”, “Vas a ser la mejor mamá”, fueron algunos de los comentarios más repetidos.
La muestra de afecto hacia la modelo y el empresario volvió viral la presentación, que ya se instaló como una de las publicaciones más celebradas del día en redes sociales.
La internación previa y la polémica por las versiones
Semanas atrás, Marengo había enfrentado momentos de preocupación tras ser internada por una acumulación de sangre en el útero, situación que ella misma describió como angustiante. En ese contexto, admitió que le pedía diariamente a su bebé que le diera una señal, como una patadita, para asegurarse de que todo seguía bien.
Sin embargo, su internación generó especulaciones mediáticas y hasta una cadena de oración difundida sin su autorización. Indignada, la modelo compartió un recorte de prensa donde se hablaba de su estado y cuestionó duramente los rumores: “Me parece una barbaridad y una falta de respeto. No quise hacer público mi estado para no preocupar a mi familia y amigos”.
Luego agregó: “Una vez que llega a la prensa que yo estaba en el Sanatorio, evitando justamente estos títulos espantosos o que especulen y digan cosas que no son, conté mi realidad para que no se alarme la gente que nos quiere”. (Con información de TN Show)