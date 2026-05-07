Ricardo Arjona sorprendió a una fan entrerriana en pleno show y le cumplió el sueño de cumpleaños

REDACCIÓN ELONCE
La entrerriana Natalia Sauré vivió una noche inolvidable junto a Ricardo Arjona en el Movistar Arena de Buenos Aires, donde el cantante la invitó a subir al escenario y le dedicó uno de sus clásicos más emblemáticos frente a miles de personas.
La emoción, la música y una historia inesperada se combinaron durante el último recital de Ricardo Arjona en Buenos Aires. Natalia Sauré, de Concordia, se convirtió en una de las protagonistas de la noche luego de que el artista la invitara a subir al escenario en medio del show realizado el pasado 1° de mayo en el Movistar Arena.
La mujer había viajado especialmente a la capital argentina para celebrar sus 50 años junto a familiares y amigas, quienes además le regalaron la entrada para asistir al recital del cantante guatemalteco. “Mis amigas me regalaron la entrada para Arjona entre cinco amigas”, relató a Diario Río Uruguay.
Con la ilusión de captar la atención del artista, Natalia preparó un cartel especial para la ocasión. “Le puse: ‘Hoy es mi cumpleaños número cincuenta, regalame un abrazo’”, recordó sobre el mensaje que levantó durante el espectáculo.
Un gesto inesperado en medio del recital
Según contó la protagonista, inicialmente se encontraba lejos del escenario y separada de sus amigas porque no habían conseguido ubicaciones juntas. “Yo estaba sola de un lado, mis amigas consiguieron otro sector”, explicó.
Sin embargo, en uno de los momentos del recital, Arjona se trasladó hacia un segundo escenario ubicado más cerca del público y fue allí cuando ocurrió el inesperado cruce visual. “Cuando levanto el cartel con todo, justo se dio vuelta y me vio”, expresó Natalia.
A partir de ese instante, la producción comenzó a buscarla entre la multitud. “Me empiezan a gritar ‘acá, acá’, hasta que la cámara me enfoca”, señaló sobre el momento previo a ser convocada frente a miles de espectadores.
El abrazo soñado con Ricardo Arjona
Desde el escenario, el cantante no dudó en dirigirse directamente a ella. “Me dijo: ‘Si yo te traigo acá, te doy un abrazo, ¿vos querés venir?’”, recordó emocionada.
La concordiense fue trasladada rápidamente hasta el escenario en medio de la ovación del público. “Me llevaron corriendo hasta el escenario, una corrida, me pegué terrible”, relató entre risas al recordar el vértigo del momento.
Minutos después, el artista volvió a mencionar la situación frente a todos los presentes. “Dijo: ‘Hay una chica que cumple cincuenta’, y la gente que estaba al lado mío me decía: ‘Sos vos, sos vos’”, comentó Natalia.
Ya arriba del escenario, aseguró que vivió uno de los momentos más felices de su vida. “Yo lo único que tenía que hacer fue abrir los brazos y abrazarlo”, expresó.
Una noche inolvidable que se volvió viral
Luego del abrazo, el cantante la sentó junto a él y le interpretó parte de “Señora de las cuatro décadas”, uno de los temas más reconocidos de su carrera. “Me preguntó cómo me llamaba, con quién había venido, si estaba sola”, recordó.
Aunque el intercambio duró apenas algunos minutos, Natalia aseguró que la experiencia quedó marcada para siempre en su memoria. “Fue el mejor cumpleaños que pude tener en mi vida”, afirmó.
Tras finalizar el recital, la repercusión fue inmediata. “No me dejaban salir del estadio”, contó, explicando que muchas personas se acercaban para saludarla, pedirle fotos y felicitarla por el especial momento vivido junto al cantante.
Incluso relató que mientras caminaba por calle Corrientes junto a sus amigas, varias personas la reconocían y le cantaban el feliz cumpleaños.
El impacto emocional detrás de la historia
El episodio rápidamente comenzó a circular en redes sociales y medios nacionales. “Entrabas a cualquier lado y estaba mi video”, sostuvo Natalia, quien además señaló que el periodista Mario Massaccesi, presente en el recital, compartió imágenes del emotivo instante.
Fanática desde su juventud, la mujer contó que sigue al artista “desde los 18 años” y que ya había asistido a otros recitales, aunque nunca imaginó vivir una experiencia semejante.
“Hay palabras que dijo él que yo ni me acuerdo”, reconoció, explicando que recién pudo tomar dimensión de lo sucedido al volver a ver los videos del concierto.
Actualmente desempleada, Natalia aseguró que atraviesa una etapa complicada en lo personal, aunque destacó que este episodio significó una enorme alegría en medio de las dificultades. “Hay que ponerle fe y pensar que en algún momento va a llegar la buena racha”, concluyó.