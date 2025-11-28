Se conocieron las imágenes de Cautiva, la serie inspirada en hechos ocurridos en convento de Nogoyá

HBO Max difundió las primeras escenas de la ficción que recrea el testimonio que reveló abusos en un convento entrerriano. La serie, rodada en Argentina, se estrenará en 2026.
HBO Max compartió las primeras imágenes de Cautiva, la serie que forma parte de sus nuevas producciones argentinas y que se estrenará en 2026. La ficción está inspirada en un caso real ocurrido en Nogoyá, Entre Ríos, donde los testimonios de una novicia revelaron prácticas abusivas dentro de un convento de clausura.
La plataforma confirmó que la producción está en marcha y que contará con las actuaciones protagónicas de Carolina Kopelioff y Lorena Vega, quienes encabezarán un elenco preparado mediante un extenso proceso de ensayos e investigación.
Una serie basada en un caso que conmocionó al país
Cautiva se desarrolla en seis episodios y narra la historia de Clara (interpretada por Kopelioff), una joven que ingresa a un convento en pleno siglo XXI y comienza a sufrir castigos físicos y psicológicos bajo la autoridad de la Madre Superiora Cecilia (Vega).
La serie recrea el caso que salió a la luz en 2016, cuando Silvia Albarenque hizo público su testimonio tras 15 años de encierro y sometimiento. Su relato derivó en una causa judicial que culminó con la condena a prisión efectiva de la superiora Luisa Ester Toledo, acusada de imponer ayunos extremos, uso de cilicios y encierro total.
Rodaje en Buenos Aires y recreación del convento
La dirección está a cargo de Paula Hernández y Jazmín Stuart, quienes supervisan el rodaje en el barrio porteño de Flores, donde una iglesia fue reacondicionada para representar el claustro original de Nogoyá. La producción se realiza en co-producción con Flow y TNT.
Las primeras imágenes difundidas muestran parte del clima visual y narrativo que tendrá la serie, centrada en el rigor de la vida en clausura y en los padecimientos que atravesó la protagonista.
El desafío interpretativo: transformaciones y secuelas
En declaraciones a MinutoUno, Kopelioff habló sobre el proceso de construcción de su personaje:
“Fue un proceso largo, de muchos ensayos en equipo junto con las directoras. Nosotras nos juntamos bastante para hacer lecturas, vimos muchas películas, leímos muchos libros. Había que entrar en este mundo de clausura del que poco se sabe. Fue aprender mucho, investigar mucho”, relató.
También describió la transformación de Clara a lo largo de los años retratados en la ficción:
“Clara empieza teniendo 18 años entrando en este convento y sale con 32, entonces se cuentan 14 años de su vida acá adentro recibiendo torturas psicológicas y físicas, por lo que su vida, su personalidad, su cuerpo se van transformando”.
Con su estreno previsto para 2026, Cautiva se perfila como una de las producciones nacionales más relevantes del año, al abordar una historia que marcó a Entre Ríos y tuvo fuerte impacto judicial y social en todo el país. (Exitonia)