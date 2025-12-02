Peter Lanzani protagonizará la biopic de Luca Prodan: las primeras imágenes muestran el increíble parecido

REDACCIÓN ELONCE
Peter Lanzani protagoniza y dirige una película sobre Luca Prodan, el icónico líder de Sumo, explorando su vida y carrera en Argentina, Roma y Londres.
El actor y director argentino Peter Lanzani se embarcarcó en un proyecto de gran envergadura: una película biográfica sobre Luca Prodan, el icónico líder de la banda Sumo. La película se enfocará en los años formativos de Prodan, abarcando su vida en Roma y Londres, y no solo en su carrera con uno de los grupos más influyentes del rock argentino. Lanzani no solo protagonizará al legendario músico, sino que también tomó las riendas de la dirección del proyecto.
Lanzani busca humanizar la figura de Prodan
En una entrevista reciente, Lanzani compartió la magnitud de este desafío: "Abordar la figura de Luca Prodan es una tarea monumental. No solo por la relevancia cultural que tiene, sino porque su vida está llena de contrastes, de luces y sombras. Me propongo representar la complejidad de un hombre que, más allá de su música, tiene una vida que conmueve". El actor subrayó que la película no será una simple biografía musical, sino una mirada profunda a las virtudes y defectos de un ser humano que marcó una época. También destaca que el proyecto busca conectar con los fanáticos de la banda y con nuevas generaciones que quizás no hayan vivido la euforia del auge de Sumo.
El film contará con la colaboración de destacados profesionales del cine, entre ellos Martín Fisner, quien será el productor ejecutivo. Además, estará bajo la producción de figuras de renombre como Armando Bo y Luis Ortega. "Es un honor trabajar con este equipo. Sabemos la responsabilidad que implica contar la historia de un ícono como Luca, y tenemos claro que queremos hacer justicia a su legado", comentó Lanzani sobre la calidad del equipo que lo acompaña.
Locaciones internacionales para capturar la esencia de Luca
El rodaje de la película se llevará a cabo en diversas locaciones, tanto en Europa como en Argentina, para representar de manera fiel los lugares claves de la vida de Prodan. Lanzani y su equipo buscan capturar la esencia del cantante, desde sus primeros años en Roma hasta su llegada a Londres, donde formó Sumo y dejó su huella en la música mundial. Las filmaciones están pensadas para detallar el viaje emocional y físico de Prodan, un recorrido lleno de luces, sombras y transformaciones personales.
Sobre las locaciones, el actor destacó: "Cada lugar en el que vamos a filmar tiene una historia propia que va a enriquecer la narrativa. Roma y Londres son dos ciudades clave en la vida de Luca, y la idea es que el público sienta que está viviendo esos momentos con él". A medida que las filmaciones avanzan, el equipo se enfrenta al reto de retratar con precisión las diferentes etapas de la vida de Luca, desde sus años de juventud hasta su consagración como músico.
El proyecto, que ya ha generado gran expectativa entre los seguidores de Sumo y la comunidad rockera en general, promete ofrecer una mirada honesta y profunda sobre un artista que, con su talento y su carácter, se convirtió en un ícono del rock argentino.