Naturaleza y calma en la Patagonia: los días de Juliana Awada tras la separación

La exprimera dama compartió imágenes de su presente lejos del ruido mediático, en un entorno natural marcado por el descanso y las actividades recreativas. A través de sus redes sociales, Juliana Awada mostró cómo transcurre esta nueva etapa personal.
Tras confirmarse su separación de Mauricio Macri, Juliana Awada se instaló en la Patagonia para descansar y atravesar este momento personal lejos de la exposición pública. A través de publicaciones en sus redes sociales, la exprimera dama dejó ver paisajes naturales, actividades al aire libre y un clima de tranquilidad.
En sus historias de Instagram, Awada compartió imágenes y videos rodeada de montañas, lagos y escenarios característicos del sur argentino. En uno de los registros se la pudo ver lanzándose al agua cristalina con traje de neoprene, con el rostro al natural, reflejando una postal de disfrute y conexión con la naturaleza.
La diseñadora estuvo acompañada por amigas y por sus hijas, Valentina Barbier y Antonia Macri. Las imágenes mostraron momentos cotidianos, risas y encuentros al aire libre, marcando una clara distancia del ruido mediático que rodeó la noticia de su ruptura.
Actividades al aire libre y descanso
Durante su estadía, Juliana Awada también realizó distintas actividades recreativas. Entre ellas, se destacó la práctica de golf y comidas compartidas al aire libre, en un entorno de calma y descanso. Las postales reflejaron jornadas atravesadas por el contacto con la naturaleza y un ritmo alejado de la agenda pública.
Las publicaciones fueron interpretadas como una señal de búsqueda de equilibrio personal, en un contexto de cambios recientes en su vida privada.
La separación de Mauricio Macri
La ruptura entre Mauricio Macri y Juliana Awada se conoció a fines de 2025, tras más de 15 años de relación. Según trascendió, la decisión se habría tomado de común acuerdo y luego de un período de reflexión iniciado tras una crisis previa.
Desde el entorno de la expareja señalaron que el proceso estuvo atravesado por “charlas con mucho amor”, poniendo en valor la historia compartida. Ambos habrían optado por separarse y transitar esta nueva etapa desde espacios personales distintos.
Macri y Awada se conocieron en septiembre de 2009, cuando él se desempeñaba como jefe de Gobierno porteño. Contrajeron matrimonio en noviembre de 2010 y en octubre de 2011 nació Antonia, la hija que tienen en común.
Un mensaje en redes
Luego de la repercusión pública de la separación, Juliana Awada compartió un breve comunicado en sus redes sociales en el que pidió respeto y cuidado. “Hay procesos íntimos y personales que necesitan de tiempo, silencio y cuidado, estamos cerrando una etapa”, expresó.
En el mismo mensaje, agregó: “Vamos a tomar una pausa en este espacio para transitarla con respeto y calma. Gracias por acompañar desde el mismo lugar”, sin brindar mayores detalles sobre la situación, dio cuenta el portal Exitoina.
Mientras tanto, las imágenes desde la Patagonia marcaron el tono de este presente: naturaleza, actividades recreativas y un tiempo de introspección lejos del centro de la escena.