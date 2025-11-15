Milett Figueroa reveló cómo está Marcelo Tinelli, en medio de su drama familiar

Marcelo Tinelli atraviesa una de las crisis familiares más difíciles de su vida, con un fuerte escándalo mediático que ha afectado tanto su vida privada como su estado emocional. En medio de esta situación, fue su pareja, Milett Figueroa, quien decidió hablar abiertamente sobre el estado anímico del conductor, revelando detalles de cómo enfrenta el drama. En una entrevista en el programa LAM, la modelo no solo expresó su apoyo hacia Tinelli, sino que también dio a conocer cómo lo ve emocionalmente.

“Él está un poco mejor”, comenzó diciendo Milett, con un tono conciliador y preocupado. La crisis familiar que afecta a Tinelli ha tenido un impacto profundo en su vida. "Esto lo desestabilizó mucho", confesó Milett, refiriéndose a cómo el escándalo mediático relacionado con su familia ha sido una de las principales causas de su malestar. La modelo también destacó la fortaleza de su pareja para enfrentar la situación, resaltando que "él tiene una valentía enorme para afrontar todo esto solo".

Foto: Archivo Elonce.

La conversación también giró en torno al apoyo cercano que Tinelli recibe. Figueroa aclaró que, aunque el conductor atraviesa un momento muy difícil, lo importante es que está rodeado de personas que lo quieren y lo apoyan. "Lo bueno es que está rodeado de gente que lo ama, sinceramente. Yo con eso me quedo tranquila", comentó Milett, quien subrayó su compromiso incondicional con él, afirmando: "Estoy con él en las buenas y en las malas, siempre".

Milett Figueroa sobre la relación de Tinelli con sus hijas

Uno de los puntos más delicados de la entrevista fue la situación de Tinelli con sus hijas. Tras las tensiones familiares, muchas personas se preguntaron sobre la relación del conductor con sus hijos, especialmente con Juanita, su hija más joven. Milett fue clara y directa al respecto, asegurando que Marcelo mantiene una excelente relación con ellas: "Él está súper bien con sus hijas. Está en comunicación también con Juanita, así que todo está muy bien”. Con esta respuesta, la modelo despejó las dudas sobre el vínculo con sus hijas, destacando que, a pesar de la tormenta mediática, la relación familiar sigue siendo sólida.

Milett Figueroa también se mostró muy protectora al hablar sobre lo que significa para Tinelli la relación con sus hijos. “Obviamente esto lo desestabilizó, porque si le tocan a una de sus hijas, él mata. A Marce no le importa nada más que el amor que tiene por sus hijas. Eso es lo más importante y se está solucionando. Todo se va a acomodar. Él está mejor anímicamente”, expresó, dejando claro que, en medio del escándalo, lo más importante para Tinelli sigue siendo su familia.

El apoyo de Milett y el camino hacia la recuperación

A lo largo de la entrevista, Milett Figueroa hizo hincapié en la fortaleza de su pareja y en el amor que lo rodea. Para ella, la clave de todo está en el apoyo que Marcelo recibe de quienes lo quieren. “Yo estoy con él en las buenas y en las malas, siempre”, afirmó la modelo, destacando que su relación está más unida que nunca, a pesar de las adversidades que enfrentan.

Tinelli, quien ha estado en el ojo del huracán debido a los escándalos que han sacudido su vida familiar, parece estar comenzando a encontrar algo de estabilidad emocional gracias a la cercanía de quienes lo rodean, como su pareja, sus hijas y su círculo cercano. Si bien la situación es difícil, Milett se mostró confiada de que todo se resolverá con el tiempo y que Marcelo podrá superar este momento. (Con información de Ciudad Magazine)