Lizy Tagliani aseguró que no teme a la cancelación: “La viví desde que nací”

La conductora repasó su historia personal, el vínculo con su madre, las heridas de la infancia y el presente marcado por la maternidad y la exposición pública, tras un año atravesado por denuncias mediáticas.
Lizy Tagliani brindó una entrevista en la que repasó los momentos más duros de su vida y reflexionó sobre su presente personal y profesional. La conductora habló de una infancia atravesada por carencias, violencia y silencios, y destacó el rol central que tuvo su madre como sostén y refugio emocional. “Viví una infancia muy difícil y mi mamá situaciones muy tremendas, pero ella nunca lo hizo notar”, relató.
Durante la charla, explicó que el humor fue desde muy chica un mecanismo de defensa frente a la hostilidad del entorno. “Siempre transformaba lo negativo en algo positivo”, señaló, al recordar episodios de discriminación y violencia sufridos durante su niñez.
La exposición pública y la denuncia mediática
La conductora reconoció que uno de los momentos más difíciles de su vida reciente fue una denuncia mediática que la afectó profundamente, no solo por su impacto personal, sino también por las consecuencias emocionales que le generó. “Eso me removió muchas cosas del pasado”, explicó, y contó que fue a partir de ese episodio que decidió iniciar terapia por primera vez.
En ese contexto, Lizy fue contundente al referirse a la cultura de la cancelación. “No tengo miedo a la famosa cancelación porque viví cancelada desde que nací”, afirmó para el medio Para Ti, al sostener que aprendió desde muy joven a resistir el señalamiento socia.
Maternidad, familia y valores
La entrevista también abordó uno de los aspectos más significativos de su presente: la maternidad. Tagliani contó cómo vive la crianza de su hijo junto a su esposo, Sebastián Nebot, y explicó que el proceso de adopción fue atravesado con amor, compromiso y una fuerte convicción ética,
“Lo único verdaderamente valioso que tengo es mi nombre y mi decencia”, expresó, al destacar los valores heredados de su madre, como la honestidad, el trabajo y la equidad. En ese sentido, sostuvo que su objetivo es transmitirle a su hijo la libertad, el respeto por el otro y la importancia de la igualdad de oportunidades.
Identidad, verdad y sanación
A lo largo de la entrevista, Lizy Tagliani remarcó la necesidad de sanar sin ocultar el dolor. Reconoció que muchas de las heridas de su infancia se hicieron visibles recién en la adultez, cuando pudo dimensionar lo vivido. “Me di cuenta de grande de todo lo que había pasado”, expresó.